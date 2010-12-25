به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد توحیدی درباره برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم 100 گفت: بزرگ‌ترین ویژگی فیلم 100 ثانیه‌ای این است که فیلمساز برای بیان موجز یک معنای بزرگ تلاش کند.

وی همچنین افزود: با توجه به اینکه فیلم کوتاه زمان کوتاهی را دارد اما در معنا باید بلند باشد و فیلم 100 ثانیه‌ای فرصتی است برای اینکه معنای بلند در زمان کوتاه بیان شود، مثل تعریفی از دیالوگ، بیشترین معنا در کمترین کلمات بیان شود.

توحیدی در ادامه تصریح کرد: در فیلم کوتاه با وجود تعاریف و استانداردهایی که برای فیلمساز وجود دارد اما محدودیت زمانی گذاشته شده است و کار کسانی که در 100 ثانیه فیلم می‌سازند سخت‌تر از فیلمسازانی است که فیلم کوتاه متعارف می‌سازند.

وی با اشاره به اینکه پیچیده نشان دادن امور بزرگ‌ترین آفت فیلمسازی فیلم کوتاه است، گفت: اینکه پیچیدگی‌ها طوری بیان شود که مخاطب همه پیچیدگی‌ها را ساده دریافت کند، هنر فیلمساز کوتاه خواهد بود.

هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم 100 ثانیه‌ای با شعار "سینمای اخلاق" به همت حوزه هنری استان تهران با مشارکت سازمان هلال احمر، معاونت اجتماعی وزارت کشور، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، شبکه سه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سازمان ملی جوانان اسفندماه امسال در سه بخش داستانی، انیمیشن و مستند برگزار خواهد شد

