دستگاه بچ میکسر سیار رونمایی شد

شریف جدوعی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز درباره مشخصات فنی و کاربرد این دستگاه گفت: این بچ میکسر با ظرفیت 100 بشکه به صورت دو مخزن 50 بشکه ای ساخته شده و بر روی تریلر نصب و برای آماده سازی و جابجایی دوغاب سیمان مخصوص چاه های نفت در مراحل حفاری مورد استفاده قرار می گیرد.

وی افزود: همزمان با رونمایی این دستگاه، میکسر دوغاب سیمان از نوع (آر سی ام) که باعث استفاده بهینه و ارتقای کیفی دستگاه های موجود قدیمی می شود، انواع پمپهای دورانی جابجایی دوغاب، میکسر هیدرولیک، مبدلهای حرارتی مخصوص سامانه هیدرولیک دستگاه های تزریق سیمان و اسید و بستهای ویکتالیکی که همگی برای اولین بار در کشور طراحی و ساخته شده است، به نمایش گذاشته شد.



مدیرعامل شرکت پرشیا پتروپام ادامه داد: ساخت برخی از این دستگاه ها و تجهیزات تنها در انحصار یک یا دو کشور بوده است که از آن جمله می توان به دستگاه های بچ میکسر و پمپهای دورانی 4 در 4 و 5 در 6 اشاره داشت.



جدوعی خاطرنشان کرد: طراحی و ساخت این دستگاه ها به سفارش شرکت ملی حفاری ایران و با نظارت مستمر متخصصان آن شرکت در شرکت پرشیا پتروپام صورت گرفت و هزینه ساخت آنها 50 درصد مشابه خارجی است.



وی تصریح کرد: پیش از این نیز این شرکت نسبت به ساخت سه دستگاه اسکید دوغاب زنی دریایی اقدام کرده بود که یک دستگاه آن سال گذشته در نمایشگاه هفتم رونمایی و دو دستگاه دیگر اخیرا تحویل شرکت ملی حفاری ایران شد.