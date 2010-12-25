67 هزار فرصت شغلی در بخش تعاون اصفهان ایجاد شد

رسول حامدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به فرصتهای شغلی ایجاد شده در بخش تعاون در زمان فعالیت دولتهای نهم و دهم و مقایسه آن با سالهای گذشته، افزود: اشتغالزایی بخش تعاون استان اصفهان در سال 80 تنها کمی بیش از شش هزار مورد بوده است که این میزان در زمان فعالیت‌ دولتهای نهم و دهم به 67 هزار فرصت شغلی افزایش یافته است.

وی امضای تفاهم‌نامه‌های مشترک میان وزارت تعاون و دیگر دستگاه‌های اجرایی کشور و استان اصفهان را یکی از مهمترین دلایل افزایش میزان اشتغالزایی در بخش تعاون دانست و اظهار داشت: تاکنون 29 تفاهم‌نامه میان وزارت تعاون و دستگاه‌های اجرایی مختلف کشور به امضا رسیده که از این تعداد، 26 مورد تفاهمنامه‌ها در استان اصفهان به اجرا در می‌آید.

مدیرکل تعاون استان اصفهان با اشاره به نقش تاثیرگذار این تفاهمنامه‌ها در ایجاد فرصتهای شغلی در جامعه تصریح کرد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، امضای این تفاهمنامه‌ها و اجرای آن در استان اصفهان بیش از پنج هزار و 525 فرصت شغلی را برای افراد جویای کار و اشتغال ایجاد کرده است.

‌افزایش مسکن تعاونیها به مردم اصفهان

وی با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته بخش تعاون در حوزه مسکن نیز اضافه کرد: واگذاری مسکنهای تعاونیها به مردم در بین سالهای 80 تا 89 افزایش چشمگیری داشته به طوریکه این میزان واگذاری نشان از تحقق برنامه‌های وزارت تعاون در حوزه مسکن دارد.

حامدیان با اشاره به مقایسه مسکن واگذار شده به تعاونیها در بین سالهای 80 تا 89، بیان داشت: در سال 1380 فقط سه هزار و 856 واحد مسکونی در قالب تعاونیها به متقاضیان واگذار شده بود اما در دولت نهم و با برنامه‌ریزیهای گسترده و قابل قبول انجام شده، واگذاریهای مسکن در بخش تعاون به هفت هزار و 797 واحد افزایش یافته است.

وی همچنین به مشکلات موجود در حوزه مسکن مهر تعاونیها اشاره کرد و ادامه داد: عملیاتی نشدن مصوبات کارگروه مسکن کشور در زمینه تخفیفهای بیمه و مالیات، از جمله مشکلات بخش مسکن مهر تعاونیهای کشور محسوب می‌شود که باید برای آنها چاره‌ای اندیشید.



مدیرکل تعاون استان اصفهان خواستار ارائه راهکار به منظور حل برخی از مشکلات بخش مسکن مهر در کشور شد و گفت: لزوم تجدید نظر در آیین‌نامه‌ها و مزایای مدیران تعاونیهای مسکن مهر از جمله راهکارهایی محسوب می‌شود که برای حل برخی از مشکلات این بخش پیش‌بینی و پیشنهاد شده و باید دید دولت از چه راهکاری برای رفع مشکلات استفاده می‌کند.



وی با اشاره به دیگر مشکلات بخش مسکن مهر تعاون در کشور، افزود: خرید زمین با کاربریهای غیرمسکونی از سوی تعاونیهای مسکن کارمندی و کارگری از دیگر مشکلات بخش مسکن مهر تعاون به شمار می‌رود که باید برای تغییر کاربری این زمینهای خریداری شده، چاره‌ای اندیشید.

رشد 71 درصدی صادرات بخش تعاون استان اصفهان



حامدیان در بخش دیگری از صحبتهای خود به میزان صادرات بخش تعاون اشاره کرد و اظهار داشت: میزان صادرات بخش تعاون در شش ماهه نخست سالهای 88 و 89 نسبت به سالهای پیش از آن 71 درصد رشد داشته که جای امیدواری دارد.



وی خواستار تعامل بین بخشی به منظور توسعه صادرات بخش تعاون شد و تصریح کرد: بدون شک تعامل بیشتر وزارت بازرگانی و وزارت تعاون و به تبع آن اداره کل تعاون و سازمان بازرگانی در استانهای کشور، بخش بسیار زیادی از مشکلات این حوزه را مرتفع خواهد کرد و گامی به منظور افزایش میزان صادرات بخش تعاون به حساب خواهد آمد.



مدیرکل تعاون استان اصفهان به آموزش تعاون‌گران این استان توسط اداره کل تعاون اشاره کرد و ادامه داد: اداره کل تعاون استان اصفهان در مدت فعالیت دولت نهم بیش از 28 هزار تعاون‌گر را در زمینه‌های مختلف تحت آموزش قرار داده است.

ارائه 112 میلیارد تومان تسهیلات به تعاونگران استان اصفهان



وی همچنین از ارائه تسهیلات به تعاون‌گران استان اصفهان خبر داد و اضافه کرد: در مدت فعالیت دولتهای نهم و دهم، 112 میلیارد تومان تسهیلات به تعاونگران استان اصفهان پرداخت شده است.



حامدیان با اشاره به فعالیت شعبه‌های بانک توسعه تعاون در استان اصفهان، بیان داشت: 28 شعبه بانک توسعه تعاون در استان اصفهان مشغول به فعالیت هستند که از محل اعتبارات این شعب، در مدت زمان فعالیت دولتهای نهم و دهم 112 میلیارد تومان تسهیلات به تعاون‌گران این استان پرداخت شده است.



وی با تاکید بر اینکه کوچک‌کردن دولت باید شتاب و توسعه بیشتری بگیرد، گفت: متاسفانه برخی از دستگاه‌های دولتی در مورد تکالیف قرار گرفته بر عهده خود در برنامه‌چهارم توسعه و سیاستها و قانون اصل 44 در کوچک کردن بدنه دولت توجیه نیستند و اقدامات شایسته انجام نمی‌دهند.



مدیرکل تعاون استان اصفهان با اشاره به راهکارهای مورد نیاز به منظور رفع مشکلات بخش تعاون، افزود: واگذاری تصدی‌گری به بخش دولتی و یا تعاونیها و رفع موانع سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی از جمله راهکارهای مقابله با تنگناهای موجود در بخش تعاون به شمار می‌رود.