به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حمید بختیاری ظهر شنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: گلیم‌ نقش برجسته، سرمه‌دوزی، دوخت البسه محلی، چاقوسازی، چیت‌بافی، معرق روی چوب، سفالگری، نقاشی روی سفال، احرامی بافی، قلم‌زنی روی فلز، حصیربافی، منبت چوب، قلاب‌بافی صنایع‌ تلفیقی، تذهیب،نقاشی روی چرم، گلدوزی، تکه دوزی، نمدمالی، عبا بافی، طراحی سنتی، مروارید بافی، گیوه‌بافی، تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، منجوق‌دوزی، جاجیم‌بافی،محرق و زیلو‌بافی از جمله این رشته‌ها هستند.



وی افزود: این رشته‌های صنایع دستی در 56 واحد آموزشی و در هشت شهرستان ایلام (12 واحد آموزشی)، دهلران (هفت واحد آموزشی)، آبدانان (9 واحد آموزشی) ، ایوان، شیروان چرداول،مهران و دره‌شهر (هر یک شش واحد آموزشی)، ملکشاهی (چهار واحد آموزشی) و چندین بخش و روستای تابعه آموزش‌های صنایع‌دستی ارائه شده‌اند.



سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام افزود: در واحدهای آموزشی 795 هنرجو مشغول آموزش هستند که از این تعداد 714 نفر زن و 81 نفر مرد هستند.



بختیاری تصریح کرد: از 56 واحد آموزشی 23 واحد آموزشی به آموزش روستایی و اجرای تفاهم‌نامه با بنیاد شهید و امور ایثارگران، بهزیستی، بسیج، امور زندان‌ها و اقدامات تأمینی اختصاص یافته است.

