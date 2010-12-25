کمبودی در بخش سیلندر گاز و نفت در بوشهر وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، استاندار بوشهر ظهر شنبه در نشست کمیسیون تنظیم بازار استان اظهار داشت: با توجه به اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در هفته گذشته، استان بوشهر اولین استانی بود که در کشور اقدام به توزیع کالابرگ سوخت بین همشهریان کرد.

وی اظهار داشت: نرخ توزیع سیلندر در مراکز شهری و روستایی سه هزار و 400 تومان تعیین شده است، افزود: مردم بهترین ناظرین هستند و به طور یقین از مسئولین و مدیران در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه پشتیبانی خواهند کرد .

استناندار بوشهر با بیان اینکه مردم هرگونه گرانفروشی، احتکار، کم فروشی و کمبود کالا را با تلفن 124به اطلاع مسئولین برسانند، گفت: قانون هدفمند سازی یارانه ها با جدیت و تعامل خوب مسئولین و مردم در حال اجراست و چنانچه مردم با گرانفروشی، احتکار و کمبود کالا مواجه شدند از طریق تلفن 124 مراتب را به اطلاع مسئولین برسانند تا در اسرع وقت بازرسین و ناظرین حضور یافته و مشکلات را پیگیری کنند .

جهانبخش افزود: اگر کمبود کالا ناشی از دلایل غیر قانونی و احتکار باشد با آن برخورد جدی می شود و چنانچه مشکل ناشی از کمبود و عدم عرضه در شبکه های توزیع است به سرعت جبران خواهد شد و ما آمادگی کامل داریم تا هرگونه کمبود را ساماندهی و مرتفع کنیم .

وی گفت: مسئله سوخت به عنوان یکی از اصلی ترین پارامترهای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در استان با تدبیر مسئولین سیر قانونی خودش را طی می کند و برای کامیونها، اتوبوسها و مینی بوسهای برون شهری ما افزایش 15 تا 25 درصد را در بعضی موارد داشته ایم .