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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۰۲

جهانبخش:

کمبودی در بخش سیلندر گاز و نفت در بوشهر وجود ندارد

کمبودی در بخش سیلندر گاز و نفت در بوشهر وجود ندارد

بوشهر - خبرگزاری مهر: استاندار بوشهر گفت: پیرامون تامین سیلندر گاز و نفت سفید هیچ کمبود و نگرانی در استان وجود ندارد و درصورت مشاهده هرگونه کمبود مردم می توانند موارد را با تلفن 124 به مسئولین اطلاع دهند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، استاندار بوشهر ظهر شنبه در نشست کمیسیون تنظیم بازار استان اظهار داشت: با توجه به اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در هفته گذشته، استان بوشهر اولین استانی بود که در کشور اقدام به توزیع کالابرگ سوخت  بین همشهریان کرد.

وی اظهار داشت: نرخ توزیع سیلندر در مراکز شهری و روستایی سه هزار و 400 تومان تعیین شده است، افزود: مردم بهترین ناظرین هستند و به طور یقین از مسئولین و مدیران در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه پشتیبانی خواهند کرد.

استناندار بوشهر با بیان اینکه مردم هرگونه گرانفروشی، احتکار، کم فروشی و کمبود کالا را با تلفن 124به اطلاع مسئولین برسانند، گفت: قانون هدفمند سازی یارانه ها با جدیت و تعامل خوب مسئولین و مردم در حال اجراست و چنانچه مردم با گرانفروشی، احتکار و کمبود کالا مواجه شدند از طریق تلفن 124 مراتب را به اطلاع مسئولین برسانند تا در اسرع وقت بازرسین و ناظرین حضور یافته و مشکلات را پیگیری کنند.

جهانبخش افزود: اگر کمبود کالا ناشی از دلایل غیر قانونی و احتکار باشد با آن برخورد جدی می شود و چنانچه مشکل ناشی از کمبود و عدم عرضه در شبکه های توزیع است به سرعت جبران خواهد شد و ما آمادگی کامل داریم تا هرگونه کمبود را ساماندهی و مرتفع کنیم.

وی گفت: مسئله سوخت به عنوان یکی از اصلی ترین پارامترهای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در استان با تدبیر مسئولین سیر قانونی خودش را طی می کند و برای کامیونها، اتوبوسها و مینی بوسهای برون شهری ما افزایش 15 تا 25 درصد را در بعضی موارد داشته ایم.

جهانبخش تاکید کرد: در بحث آژانسهای تلفنی در حال رایزنی و پیگیری مشکلات آنان هستیم و مردم نباید دغدغه ای از بابت افزایش قیمتها داشته باشند.

کد مطلب 1217056

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