همکاری کشورهای منطقه دست بیگانگان را کوتاه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر،علی عبداللهی معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در دیدار با معاون وزیر کشور جمهوری آذربایجان گفت: همکاری های دوجانبه و منطقه ای کشورهای همسایه دست بیگانگان و قدرت های فرامنطقه ای رااز منطقه کوتاه می کند.

عبداللهی اضافه کرد: به این منظور کشورهای همسایه باید بیش از پیش همکاری های خود را افزایش دهند و در جهت گسترش همکاری های دو جانبه و منطقه ای قدم های بلندی را بردارند.

وی از مهمان نوازی خوب جمهوری آذربایجان در سفر اردیبهشت ماه مصطفی محمد نجار وزیر کشور و هیات همراه به باکو قدردانی کرد.

در این دیدار که در حاشیه اجلاس مقدماتی وزرای کشور عضو اکو در استانبول ترکیه برگزار شد، معاون وزیر کشور جمهوری آذربایجان ضمن تقدیر از سفر وزیر کشور ایران به باکو، گفت:با این سفر همکاری های تهران –باکو در زمینه های مختلف به ویژه همکاری های پلیس دو کشور به شدت افزایش یافته است.

وی ابراز امیدواری کرد: با افزایش اینگونه دیدارها همکاری های دو کشور در زمینه های مختلف افزایش یابد.

