شایع ترین سرطانها در کشور/ وجود سالانه 70 هزار مورد جدید سرطان در ایران

دکتر محمد اسماعیل اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، سرطان معده و سینه را از شایع ترین سرطانها در کشور دانست و اضافه کرد: طبق تحقیقات انجام شده سرطان معده از کشنده ترین نوع سرطان در کشور محسوب می شود.



وی به بروز برخی سرطانها بر اثر کمبود مواد معدنی اشاره کرد و افزود: بروز برخی سرطانها مانند سرطان مری به دلیل کمبود مواد معدنی "روی" در برخی مناطق است از این رو تحقیقاتی در این زمینه در مرکز در حال انجام است.

رئیس مرکز تحقیقات سرطان از آغاز مطالعات این مرکز بر روی اثرات فلزات سنگین در بروز سرطان در کشور خبر داد و یادآور شد: در حال حاضر مطالعاتی بر روی اثرات فلزات سنگین چون جیوه، سرب و کادمیوم بر بروز سرطان در دستور کار قرار دارد. ضمن آنکه مطالعاتی در زمینه اپیدمیولوژی و سلولی و مولکولی و ژنتیک سرطان انجام شده است.

وی تعداد بیماران سرطانی در کشور را سالانه 350 هزار بیمار دانست و خاطر نشان کرد: سالانه حدود 70 هزار مورد جدید سرطان در کشور یافت می شود که توزیع آنها برحسب تنوع بیماری در جغرافیای کشور متفاوت خواهد بود. با در نظر گرفتن بقا زندگی در بیماران مبتلا به طور متوسط سالانه حدود 300 تا 350 هزار بیمار مبتلا به سرطان در کشور وجود دارد.



اکبری تربیت 8 دانشجو در دوره PHD رشته های مرتبط را از برنامه های این مرکز در زمینه توسعه دانش درمان بیماری سرطان ذکر کرد و ادامه داد: علاوه بر این ایران در میان کشورهای شرق مدیترانه تنها کشوری است که تحقیقات در زمینه "معنوی درمانی" در درمان بیماری سرطان در دستور کار قرار داد. نتایج تحقیقات در این زمینه به صورت مقاله در مجامع علمی دنیا ارائه شد.