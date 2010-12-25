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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۰۴

طالبان کتابخانه یک دبیرستان را در غرب افغانستان آتش زدند

طالبان کتابخانه یک دبیرستان را در غرب افغانستان آتش زدند

کابل - خبرگزاری مهر: افراد مسلح ناشناس با حمله به یک دبیرستان در شهرستان شیندند در غرب افغانستان کتابخانه آن مرکز آموزشی را به آتش کشیدند.

به گزارش خبرنگار مهر از هرات، مسئولان در ولایت هرات اعلام کردند که در نتیجه این حملات ده ها جلد کتاب آموزشی درسی و دینی  دچارحریق شده و از بین رفتند.
 
این حادثه ساعت 3 بامداد امروز در روستای آوکُل شهرستان شیندند هرات صورت گرفت.

"کامران تقوی" مسئول دفتر مطبوعاتی ریاست آموزش و پرورش[معارف] ولایت هرات گفت این حادثه درحالی صورت گرفت که افراد مسلح ناشناس که سوار بر یک سواری شخصی بودند به مدرسه حمله نموده و با بستن دست و پای نگهبان آن، کتابخانه مدرسه را آتش زدند.

وی افزود: در این رویداد صدها جلد کتاب که شامل موضوعات دینی، علوم، ریاضیات و هنری بود دچار حریق شده و از بین رفت.

پلیس هرات از آغاز تحقیقات در این زمینه خبر داده است.

این در حالی است که چند سال قبل نیز هفت باب مدرسه در ولسوالی شیندند هرات از سوی طالبان مسلح هدف حملات گوناگون قرار گرفته بود.

کد مطلب 1217063

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