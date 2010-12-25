اثربخشی تدوین استانداردها در فنی و حرفه ای نیازمند رعایت تقاضامحوری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حسین خنیفر ظهر شنبه در کارگاه استانداردنویسی در مرکز تربیت مربی کرج افزود: نیازسنجی و طراحی دقیق استانداردها یک امر بسیار مهم است و در این خصوص باید بر اساس تقاضامحوری عمل کینم و نیازهای مخاطبان را بشناسیم.

وی ادامه داد: اگر می خواهیم تدوین استانداردها و عملی کردن آنها نتیجه مطلوب به همراه داشته باشد، لازم است نیازسنجی به بهترین نحو انجام شود و همه موارد مورد نیاز را در این خصوص لحاظ کنیم.

این مسئول عنوان کرد: در این زمینه باید به تجربه کشورهای موفق در این خصوص توجه داشته باشیم ودر موارد نیاز، الگوبرداری را به بهترین نحو انجام دهیم و به شرایط مربوطه در کشور خود نیز توجه داشته باشیم.

دستگاه ها به استانداردسازی توجه کافی داشته باشند

وی اظهار داشت: همچنین لازم است دستگاه ها به استانداردسازی توجه کافی داشته باشند و همه فعالیتهای خود رابر این اساس انجام دهند تا اهداف ذاتی آنها به بهترین نحو محقق شود و نتایج مطلوبی به همراه آید.

خنیفر گفت: فنی و حرفه ای در این خصوص وظیفه بسیار سنگینی به عهده دارد و در صوت موفق عمل کردن در بخش استانداردسازی می توانیم شاهد کاهش مشکلات مربوطه در آینده باشیم و از به وجود آمدن مشکلات جدید نیز جلوگیری کنیم.

وی اضافه کرد: هرقدر که استانداردسازی را زودتر آغازکنیم، زودتر به نتیجه مطلوب می رسیم ضمن اینکه در قبال آیندگان مسئولیت داریم و تدوین درست استانداردها به سود آیندگان نیز هست.

این مسئول خاطرنشان کرد: البته استانداردها باید با نقشه و بانک سئوال همراه باشند تا بتوانند به اهداف ذاتی خود دست یابند و تنها یک لیست از موارد مختلف را دربرنگیرند.

برگزاری کارگاه ها در راستای آموزش استانداردسازی موثر است

وی عنوان کرد: برگزاری کارگاه ها در راستای آموزش استانداردسازی تاثیرات مطلوبی به همراه دارد ضمن اینکه لازم است همواره به اهمیت نظریات جدید مدیریتی در خصوص استانداردسازی و برنامه ریزی توجه دایشته باشیم.

خنیفر افزود: در همه نظریات مدیریتی، برنامه ریزی حرف اول را می زند و اگر در هرکاری برنامه داشته باشیم، زودتر به نتیجه مطلوب و مد نظر خواهیم رسید.

وی یادآور شد: در خصوص استانداردنویسی، شناسایی دقیق استانداردها و تیمهای استانداردنویس بسایر مهم است و اگر این امر به درستی در استانها انجام شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

انتظاراتی که از تیمهای استانداردنویس داریم، به درستی تعریف شود

این مسئول اضافه کرد: همچنین باید انتظاراتی که از تیمهای استانداردنویس داریم، به درستی تعریف شود تا این تیمها وظایف خود را به درستی بدانند و بتوانند به همه آنها به شکل مطلوب عمل کنند.

خنیفر خاطرنشان کرد: همچنین باید به یاد داشته باشیم که ارائه طرح خوب و عملی کردن آن تاثیر فراوانی به همراه داد و در خصوص تدوین استانداردها باید به این امر توجه کافی داشته باشیم.

وی گفت: ادامه کارگاه ها و ارائه مباحث کارشناسی در خصوص استانداردنویسی در قالب کارگاه های تعریف شده، بررسی محتوایی، ساختاری و آسیب شناسی استانداردهای تکلیفی تدوین شده توسط کارشناسان شرکت کننده استانی از دیگر بخشهای برنامه بعد از ظهر روز اول است.

این مسئول افزود: همچنین در صبح روز دوم کارگاه، توجیه برنامه های روز دوم و ادامه کارگاه ها و نهایی کردن فرمهای آموزشی استانداردنویسی و اعمال اصلاحات لازم روی استاندارهای تمرینی شرکت کنندگان انجام می شود.