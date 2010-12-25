آثار هنرمندان مساجد هرمزگان به نمایش در می آید

حجت الاسلام احمد پهلوانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس افزود: استان هرمزگان امسال میزبان جشنواره قرآنی مدهامتان است و از چندین ماه قبل نشستهایی برای برگزاری این جشنواره تشکیل شده است.

وی ادامه داد: بر همین اساس حضور دبیرخانه کانونهای مساجد هرمزگان نیز در نمایشگاه کتاب بیشتر جنبه قرآنی دارد.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد هرمزگان اعلام کرد: در این راستا با اداره ارشاد نمایشگاهی از آثار قرآنی هنرمندان مساجد هرمزگان راه اندازی شده است.

حجت الاسلام پهلوانی افزود: این آثار هنری مجموعه ای از تابلوهایی است که با استفاده از خاکهای رنگی جزیره هرمز ساخته شده اند و موضوعات مختلف قرآنی را به تصویر می کشند.

وی ادامه داد: تنوع این خاکها در 70 نوع است و تولید و نمایش این تابلوها در نوع خود بی نظیر و نفیس است.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد هرمزگان اذعان داشت: در این غرفه ها کتابها و نرم افزارهای قرآنی با 50 درصد تخفیف در اختیار علاقه مندان و بازدید کنندگان قرار می گیرند.

حجت الاسلام پهلوانی ادامه داد: یکی از غرفه ها به ایستگاهی برای عرضه بولوتوثهای قرآنی تعلق دارد و علاقمندان می توانند بلوتوثها و برنامه های قرآنی را از طریق این سامانه بر روی گوشی همراه خود دریافت کنند.