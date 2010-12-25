  1. استانها
  2. هرمزگان
۴ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۰۵

در نمایشگاه کتاب بندرعباس؛

آثار هنرمندان مساجد هرمزگان به نمایش در می آید

آثار هنرمندان مساجد هرمزگان به نمایش در می آید

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد هرمزگان گفت: آثار هنری قرآنی که به دست هنرمندان مساجد هرمزگان تولید شده اند در نمایشگاه کتاب بندرعباس به نمایش در خواهند آمد.

حجت الاسلام احمد پهلوانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس افزود: استان هرمزگان امسال میزبان جشنواره قرآنی مدهامتان است و از چندین ماه قبل نشستهایی برای برگزاری این جشنواره تشکیل شده است.

وی ادامه داد: بر همین اساس حضور دبیرخانه کانونهای مساجد هرمزگان نیز در نمایشگاه کتاب بیشتر جنبه قرآنی دارد.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد هرمزگان اعلام کرد: در این راستا با اداره ارشاد نمایشگاهی از آثار قرآنی هنرمندان مساجد هرمزگان راه اندازی شده است.

حجت الاسلام پهلوانی افزود: این آثار هنری مجموعه ای از تابلوهایی است که با استفاده از خاکهای رنگی جزیره هرمز ساخته شده اند و موضوعات مختلف قرآنی را به تصویر می کشند.

وی ادامه داد: تنوع این خاکها در 70 نوع است و تولید و نمایش این تابلوها در نوع خود بی نظیر و نفیس است.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد هرمزگان اذعان داشت: در این غرفه ها کتابها و نرم افزارهای قرآنی با 50 درصد تخفیف در اختیار علاقه مندان و بازدید کنندگان قرار می گیرند.

حجت الاسلام پهلوانی ادامه داد: یکی از غرفه ها به ایستگاهی برای عرضه بولوتوثهای قرآنی تعلق دارد و علاقمندان می توانند بلوتوثها و برنامه های قرآنی را از طریق این سامانه بر روی گوشی همراه خود دریافت کنند.

کد مطلب 1217067

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها