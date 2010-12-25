اتوبوس به تعداد کافی در خطوط شهری اهواز موجود است

مسعود یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با تاکید بر اینکه اگر در هر یک از خطوط کمبودی احساس شود، از اتوبوسهای خطوط دیگر برای تقویت آن خط استفاده می شود، اظهارداشت: معاونت حمل ‌و نقل و ترافیک و سازمان اتوبوس‌رانی شهرداری اهواز بر ناوگان‌ اتوبوسرانی کنترل و نظارت مداوم دارند و درصورت کمبود احتمالی اتوبوس در هریک از خطوط شهری، به ‌سرعت اقدام خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه به زودی 37 دستگاه اتوبوس جدید وارد ناوگان اتوبوسرانی اهواز می‌ شود، گفت: از شهریورماه گذشته تاکنون حدود 80 دستگاه اتوبوس شهری به ناوگان اتوبوسرانی اهواز افزوده شده و در یک ماه آینده تعداد اتوبوسها باز هم افزایش می ‌یابد.



معاون حمل ‌و نقل و ترافیک شهرداری اهواز درباره راه ‌اندازی اتوبوسهای متوقفی و افزودن آنها به ناوگان اتوبوسرانی اهواز، عنوان کرد: بر اساس برنامه ‌ریزی انجام شده، روزانه 10 دستگاه اتوبوس متوقفی که به ‌دلیل تعمیرات و یا مشکلات بیمه ‌ای تاکنون متوقف بوده ‌اند، سامان‌ دهی و به ناوگان‌ اتوبوسرانی اهواز افزوده می شوند.



یزدی با بیان اینکه برنامه افزایش اتوبو‌سهای شهری تا تحقق 400 دستگاه اتوبوس فعال در اهواز ادامه می ‌یابد، خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه کرایه اتوبوسهای شهری با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ ها هیچ افزایشی نداشته و همچنین افزایش اندک کرایه تاکسیها، شهروندان به استفاده از اتوبوس متمایل می ‌شوند و به همین دلیل افزایش تعداد اتوبوسهای فعال در شهر اهواز ضروری است.

