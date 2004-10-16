براي شكست برق به شيراز آمده ايم

سيد محمد علوي هافبك دفاعي تيم فولاد خوزستان با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود: تمام بازيكنان فولاد ازآمادگي وانگيزه بالايي براي پيروزي دراين ديداربرخوردارند وبراي رسيدن به بالاي جدول با تمام وجود دراين ديداربه ميدان خواهند رفت.

علوي افزود: هرچند برق شيراز تيم جواني است واز مربي با دانشي چون محمد احمدزاده برخورداراست، ولي دراين ديدار مي خواهيم با شكست برق طلسم چند ساله پيروزي مقابل اين تيم درشيرازرا بشكنيم. فولاد با شكست سايپا نشان داد ازپتانسيل بالايي برخوردار است وامسال هدفهاي بزرگي درسردارد.

وي درمورد غيبت احتمالي ميرزاپوردراين ديدار اظهارداشت: هرچند غيبت ميرازپوربراي تيم ما اهميت زيادي دارد، ولي با دو دروازه بان آماده اي كه در اختيار داريم نگراني ازاين بابت نخواهيم داشت.

علوي درپايان گفت: ما براي پيروزي به شيرازآمده ايم ونهايت تلاش خود را براي رسيدن به اين هدف به كارخواهيم گرفت.