جایزه فلسفی کوئین به ارنست سوسا رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، این جایزه به طور سالانه از سوی انجمن فلسفه امریکا به فیلسوفان معاصر اهداء می‌شود.

این جایزه به سبب تلاشهای مؤثر سوسا به وی اهداء شده است. این جایزه برای یادبود فیلیپ کوئین فیلسوف فقید معاصر به نام وی نامگذاری شده است.

این جایزه به طور سالانه اهداء می‌شود و میزان آن 2500 دلار است. سال گذشته میلادی این جایزه به آنیتا سیلورز استاد دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو اختصاص یافته بود.

سوسا دانش آموخته دانشگاه پیتسبرگ است. او مدرس دانشگاه براون بوده و از سال 2007 میلادی به عنوان استاد ممتاز در دانشگاه راتجرز امریکا مشغول تدریس است. سوسا رئیس شاخه غربی انجمن فیلسوفان امریکا بوده است.

ارنست سوسا پیش از این نیز جایزه معتبر نیکلاس ریشر را دریافت کرده بود. جایزه نیکلاس ریشر از جوایز معتبر در حوزه فلسفه به شمار می‌رود. سوسا جایزه معتبر ریشر را به سبب تلاش علمی‌اش در حوزه فلسفه و "فلسفه نظام مند" دریافت کرده است.