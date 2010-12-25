به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله محمدی پس از انتخابات مجمع عمومی اتحادیه فوتبال و انتصاب به عنوان رئیس شورای مرکزی این اتحادیه گفت: باید از تمام مدیران باشگاه‌ها که به من اعتماد کردند و با رای خود این وظیفه مهم را برعهده من گذاشتند، تشکر کنم. امیدوارم همانطور که در سازمان لیگ با آنها تعامل خوبی داشتم در اتحادیه فوتبال نیز تعامل داشته باشیم چرا که این کار را به تنهایی نمی توانیم انجام دهیم.

وی با بیان اینکه در برنامه‌های اولیه‌اش ایجاد تعامل بین اتحادیه فوتبال و فدراسیون این رشته ورزشی را مدنظر دارد، گفت: گرفتن حق پخش تلویزیونی نیز یکی از اولویت های کاری من است.

رئیس جدید اتحادیه فوتبال افزود: تلاش می کنم تا در اتحادیه فوتبال شرایطی فراهم شود تا به رشد و پیشرفت فوتبال کمک بیشتری شده و در نهایت با افتخارآفرینی تیم‌های ملی و باشگاهی کشورمان باعث شادی و نشاط مردم شویم.

رئیس سازمان لیگ در خصوص دلیل کاندیدا شدنش برای پذیرش سمت ریاست اتحادیه فوتبال تاکید کرد: مدیران باشگاه‌ها در تماس با من تکلیف کردند که برای تعامل بیشتر بین فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و اتحادیه کاندیدای قبول مسئولیت ریاست اتحادیه شوم.

وی در مورد اینکه چرا پیش از این بین فدراسیون فوتبال و اتحادیه شرایط لازم برای ایجاد تعامل فراهم نشده بود، تاکید کرد: پیش از این نیز سعی داشتیم بین این دو بخش مهم در فوتبال تعامل ایجاد کنیم و حتی علی کاظمی که در برنامه ریزی فوتبال یک خبره به تمام معناست به نمایندگی از سازمان لیگ به جلسات اتحادیه می فرستادیم اما در مجموع شرایط لازم برای ایجاد تعامل به وجود نمی آمد.

خبرنگاری از عزیزالله محمدی پرسید:" آیا حضور علی کفاشیان در نشست امروز اتحادیه فوتبال و در مجموع انتخاب شما به عنوان رئیس این اتحادیه نشان دهنده فرمایشی بودن این انتخابات نیست؟"، وی با رد این موضوع گفت: از مدت‌ها پیش نشست‌های زیادی بین اعضای هیئت و روسای اتحادیه فوتبال با مسئولان فدراسیون برگزار می شد. همچنین دو ماه پیش اتحادیه بصورت رسمی به عضویت فدراسیون درآمد. زیرا طبق اساسنامه هر بخشی که می خواهد در فوتبال فعالیت کند باید به عضویت فدراسیون درآید.

وی در این خصوص افزود: تمام این اقدامات برای تعامل بیشتر بین فدراسیون و اتحادیه است و حتی اگر مهدی دادرس نیز به عنوان رئیس اتحادیه انتخاب می شد با اصلاح اساسنامه اتحادیه این تعامل بازهم ایجاد می شد.

محمدی با بیان اینکه در بیشتر کشورهای دنیا سازمان لیگ مسئول برگزاری مسابقات است و تنها در انگلیس و یکی دو کشور دیگر اروپایی این وظیفه بر عهده اتحادیه باشگاه‌هاست، گفت: وظیفه اتحادیه رسیدگی به مشکلات باشگاه‌ها و بازیکنان است. بزودی با اقدامات مفید و تعاملاتی که بین سازمان لیگ و اتحادیه صورت می گیرد، وظایف اتحادیه فوتبال مشخص خواهد شد.