فرزندان مددجویان نیازمند از خدمات ویژه نظام وظیفه بهره مند می شوند

علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در این راستا از ابتدای سال جاری 340 نفر از فرزندان ذکور مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان البرز از خدمات ویژه نظام وظیفه بهره مند شدند.

وی بیان کرد: بر این اساس خدمات نظام وظیفه شامل معافیت، انتقالی به محل سکونت و خدمات در خصوص صدور کارت ارائه شده است.

این مسئول ادامه داد: بر این اساس با پی گیریهای کمیته امداد و بر اساس شرایط مددجو تعداد 148 نفر از فرزندان ذکور مددجویان تحت حمایت از خدمت نظام وظیفه معاف شدند.

کار انتقالی 125 سرباز به محل سکونت انجام شد

وی خاطرنشان کرد: همچنین کار انتقالی 125 سرباز به محل سکونت انجام و تعداد 61 مددجوی تحت حمایت نیز از خدمات کاهش تعرفه صدور کارت معافیت برخوردار شده اند.

رئیس اداره فرهنگی و آموزش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز نیز گفت: همسران جوان و جوانان در شرف ازدواج تحت حمایت کمیته امداد استان البرز دوره های آموزشی لازم در این خصوص را می گذرانند که این امر تاثیرات مطلوبی به همراه دارد.

قربانعلی مصطفایی ادامه داد: بر این اساس در شش ماهه اول سال جاری تعداد هزار و 149 نفر( شامل 423 نفر از جوانان در آستانه ازدواج 726 نفر همسران جوان) در این زمینه آموزش دیدند.

وی عنوان کرد: گروههای مشمول این طرح نوعروسان و نودامادانی هستند که هر دو یا یکی از آنها تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) بوده و عقد ازدواج بسته اند و در آستانه مراسم عروسی قراردارند.

دختران و پسران دارای شرایط نیز در این دوره ها شرکت می کنند

این مسئول بیان کرد: همچنین دختران و پسرانی که در آستانه ازدواج قرار گرفته اند و شرایط لازم را دارند نیز در این دوره های آموزشی شرکت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از دورانهای حساس و طلایی زندگی انسانها تشکیل زندگی و اهتمام به ازدواج است و با توجه به اینکه این دوران از اهمیت خاصی برخوردار است، ضرورت دارد که نسبت به آموزش نوعروسان و نودامادان برنامه ریزی انجام شود.

مصطفایی افزود: این امر به نوبه خود کمک می کند تا آنها با کسب آگاهی های بیشتر بتوانند زندگی موفقی داشته باشند.

وی یادآور شد: به همین منظور برنامه آموزشی حاوی مطالب و نکاتی که در مورد نیاز این گروه است، تدوین شده و توسط اساتید دانشگاهها و حوزه تدریس می شود.

این مسئول اضافه کرد: این امر اثرات مثبتی داشته و موجب شده اغلب افرادی که این آموزشها را دیده اند، زندگی موفقی داشته باشند.