فرزندان مددجویان نیازمند از خدمات ویژه نظام وظیفه بهره مند می شوند

علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در این راستا از ابتدای سال جاری 340 نفر از فرزندان ذکور مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان البرز از خدمات ویژه نظام وظیفه بهره مند شدند.
قربانعلی مصطفایی ادامه داد: بر این اساس در شش ماهه اول سال جاری تعداد هزار و 149 نفر( شامل 423 نفر از جوانان در آستانه ازدواج 726 نفر همسران جوان) در این زمینه آموزش دیدند.
وی عنوان کرد: گروههای مشمول این طرح نوعروسان و نودامادانی هستند که هر دو یا یکی از آنها تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) بوده و عقد ازدواج بسته اند و در آستانه مراسم عروسی قراردارند.
دختران و پسران دارای شرایط نیز در این دوره ها شرکت می کنند
این مسئول بیان کرد: همچنین دختران و پسرانی که در آستانه ازدواج قرار گرفته اند و شرایط لازم را دارند نیز در این دوره های آموزشی شرکت می کنند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از دورانهای حساس و طلایی زندگی انسانها تشکیل زندگی و اهتمام به ازدواج است و با توجه به اینکه این دوران از اهمیت خاصی برخوردار است، ضرورت دارد که نسبت به آموزش نوعروسان و نودامادان برنامه ریزی انجام شود.
مصطفایی افزود: این امر به نوبه خود کمک می کند تا آنها با کسب آگاهی های بیشتر بتوانند زندگی موفقی داشته باشند.
وی یادآور شد: به همین منظور برنامه آموزشی حاوی مطالب و نکاتی که در مورد نیاز این گروه است، تدوین شده و توسط اساتید دانشگاهها و حوزه تدریس می شود.
این مسئول اضافه کرد: این امر اثرات مثبتی داشته و موجب شده اغلب افرادی که این آموزشها را دیده اند، زندگی موفقی داشته باشند.
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