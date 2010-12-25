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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۵۸

جشنواره بیست و نهم/

"روشن، خاموش، روشن" به جشنواره فیلم فجر می‏رود

"روشن، خاموش، روشن" به جشنواره فیلم فجر می‏رود

فیلم سینمایی «روشن، خاموش، روشن» به کارگردانی حمیدرضا چارکچیان در جشنواره بین المللی فیلم فجر به نمایش در می‌آید.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم داستان شهری کوچک است که در آن یک شهر بازی متروک وجود دارد و تعدادی کودک سعی دارند با ابتکارات خود این شهر بازی را رونق بخشند.

فروغ قجابگلو، مقداد اسلامی و جمعی نوجوان در این فیلم ایفای نقش کرده اند.
این فیلم سینمایی به طور مشترک توسط بنیاد سینمایی فارابی، علیرضا شجاع نوری و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تهیه شده است.
 
عوامل این فیلم عبارتند از: نویسندگان فیلمنامه: رضا چارکچیان، رضا نوری، مدیر تولید: فرخ روح افزا، صدابردار: بابک اردلان، برنامه ریز و دستیار کارگردان: رضا نوری، چهره پرداز: پدرام زرگر، جلوه های ویژه: روزبه میربیگی، طراح صحنه و لباس: محمد قره گزلو و بازیگران: فروغ قجابگلو، مقداد اسلامی و جمعی از بازیگران نوجوان.﻿
 
 
 
 
 
کد مطلب 1217075

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