به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم داستان شهری کوچک است که در آن یک شهر بازی متروک وجود دارد و تعدادی کودک سعی دارند با ابتکارات خود این شهر بازی را رونق بخشند.

فروغ قجابگلو، مقداد اسلامی و جمعی نوجوان در این فیلم ایفای نقش کرده اند.

این فیلم سینمایی به طور مشترک توسط بنیاد سینمایی فارابی، علیرضا شجاع نوری و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تهیه شده است.

عوامل این فیلم عبارتند از: نویسندگان فیلمنامه: رضا چارکچیان، رضا نوری، مدیر تولید: فرخ روح افزا، صدابردار: بابک اردلان، برنامه ریز و دستیار کارگردان: رضا نوری، چهره پرداز: پدرام زرگر، جلوه های ویژه: روزبه میربیگی، طراح صحنه و لباس: محمد قره گزلو و بازیگران: فروغ قجابگلو، مقداد اسلامی و جمعی از بازیگران نوجوان.﻿









