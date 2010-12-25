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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۰۶

دانشجو خبر داد:

عرضه 110 محصول تحقیقاتی در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری

عرضه 110 محصول تحقیقاتی در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری

وزیر علوم، ‌تحقیقات و فناوری از تبدیل 110 ایده به پدیده و ارائه‌ آن در یازدهمین نمایشگاه هفته پزوهش و فناوری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو در حاشیه بازدید از یازدهمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری در جمع خبرنگاران ‌گفت: بخشی از دستاوردهایی که در صنایع مختلف رونمایی و اعلام می‌شوند توسط محققان و دانشگاهیان انجام می‌شود که در این نمایشگاه شاهد 110 ایده‌ تبدیل شده به پدیده در طول یک سال و نیم اخیر هستیم.
 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: برای افزایش خلاقیت و انگیزه در بین جوانان مسابقاتی را در این نمایشگاه برای جوانان پیش‌بینی کردیم که هر روز برگزار می‌شود. همچنین امسال برای اولین بار دستاوردهای جوانان و دانش‌آموزان را در این نمایشگاه ارائه می‌کنیم و امیدواریم چنین مسائلی بتواند انگیزه دانش‌آموزان و جوانان را برای شرکت در امور پژوهشی و تحقیقاتی افزایش دهد.
 
وی با بیان این که تحقیقات و پژوهش مراحل مختلفی مانند شکل‌گیری یک ایده و تبدیل آن به محصول در مراحل مختلف نیمه‌صنعتی و صنعتی دارد خاطرنشان کرد: صنایع دفاع حمایت بسیار خوبی از پروژه‌های تحقیقاتی و دانشگاهی انجام می‌دهد که امیدواریم دیگر صنایع کشور به همین میزان از این پروژه‌ها حمایت کنند.
کد مطلب 1217076

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