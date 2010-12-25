خطوط ریلی 40 ساله اراک نیازمند بازسازی است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، عبدالله عامری ظهر شنبه در مراسم گرامیداشت حمل و نقل در راه آهن اراک ضمن ابراز امیدواری از اینکه طی سالهای آینده بازسازی در راه آهن اراک صورت بگیرد، افزود: بازسازی 53 کیلومتر از خطوط اصلی و فرعی راه آهن به افزایش ضریب ایمنی و افزایش سرعت قطارها منجر می شود.

وی در ادامه بر توسعه حمل و نقل ریلی تأکید کرد و گفت: تحقق اهداف بلند مدت در حوزه حمل و نقل ریلی که در برنامه پنجساله ساله و سند چشم انداز 20 ساله پیش بینی شده است مستلزم یک عزم ملی و همکاری و تعامل بین دولت و مجلس و پشتیبانی از طرح های توسعه ای در راه آهن است چرا که در سند چشم انداز سهم راه آهن از جابه جائی مسافر 18 درصد و جابه جائی بار 30 درصد پیش بینی شده است.

عامری تخصیص منابع دولتی مناسب، ترسیم نقشه راه ، سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی را از الزامات تحقق اهداف این سند در حوزه حمل و نقل ریلی دانست و گفت:طبق برنامه 20 ساله می بایست،سالانه 250 1کیلومتر خط ریلی بسازیم تا در پایان برنامه به 25 هزار کیلو متر خط راه آهن دست پیدا کنیم.

وی در ادامه با ارائه برخی آمارها به تشریح عملکرد راه آهن جمهوری اسلامی در حوزه های مختلف از جمله جابجایی بار و مسافر،ساخت خط، افزایش تعداد واگن، تناژ بارگیری و لکوموتیو پرداخت و گفت: عملکرد مجموعه راه آهن طبق آمارها نسبت به ابتدای انقلاب از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.

در پایان این مراسم از140 نفر ار کارکنان راه آهن اراک و فعالان بخش حمل و نقل ریلی با اهدای لوح و جوایز نفیس قدردانی به عمل آمد.