فرماندار پایتخت به صورت سرزده از نانواییهای تهران بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن نایبی در بازدید سرزده از نانوائیهای پایتخت در گفتگو با مردم اظهار داشت: از نخستین روزآغاز اجرای اصلاح قیمت نان در سطح پایتخت گروههای متعددی در قالب اکیپهای نظارت برحسن اجرای قانون هدفمندی یارانهها در حوزه نان نظارت میکنند.
وی افزود: روند اجرایی اصلاح قیمت نان و بازخوردهای حاصل از اجرای آن به صورت لحظهای و دقیق در سطح شهرستان تهران رصد میشود تا از اجرای این قانون مردم به عنوان مصرف کننده و نانوایان به عنوان عرضه کننده راضی باشند.
فرماندار تهران گفت: اصلاح نرخ نان سبب میشود تا علاوه بر نتایج ارزشمند و مثبت در اقتصاد کشور شاهد حاکم شدن بازار رقابتی در عرصه تولید نان مرغوب و با کیفیت باشیم.
به گزارش مهر، دولت قیمت نان یارانه ای را به شرح ذیل اعلام کرده است:
سنگک 700گرمی 400 تومان
بربری 600 گرمی 300 تومان
تافتون سنتی و خراسانی 300 گرمی 200 تومان
لواش و تافتون (گردان) 170 گرمی 100 تومان
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