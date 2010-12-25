  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۴ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۰۷

فرماندار پایتخت به صورت سرزده از نانواییهای تهران بازدید کرد

فرماندار پایتخت به صورت سرزده از نانواییهای تهران بازدید کرد

فرماندار تهران در چند روز گذشته و صبح امروز ( شنبه) با حضور سرزده در نانوائیهای شرق تهران ضمن بازرسی و نظارت بر قیمت و وزن چانه نان با مردم گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن نایبی در بازدید سرزده از نانوائیهای پایتخت در گفتگو با مردم اظهار داشت: از نخستین روزآغاز اجرای اصلاح قیمت‌ نان در سطح پایتخت گروههای متعددی در قالب اکیپهای نظارت برحسن اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در حوزه نان نظارت می‌کنند.
     
وی افزود: روند اجرایی اصلاح قیمت نان و بازخورد‌های حاصل از اجرای آن به صورت لحظه‌ای و دقیق در سطح شهرستان تهران رصد می‌شود تا از اجرای این قانون مردم به عنوان مصرف کننده و نانوایان به عنوان عرضه کننده راضی باشند.

فرماندار تهران گفت: اصلاح نرخ نان سبب می‌شود تا علاوه بر نتایج ارزشمند و مثبت در اقتصاد کشور شاهد حاکم شدن بازار رقابتی در عرصه تولید نان مرغوب و با کیفیت باشیم.

به گزارش مهر، دولت قیمت نان یارانه ای را به شرح ذیل اعلام کرده است:

سنگک 700گرمی 400 تومان

بربری 600 گرمی 300 تومان

تافتون سنتی و خراسانی 300 گرمی 200 تومان

لواش و تافتون (گردان) 170 گرمی 100 تومان

کد مطلب 1217079

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها