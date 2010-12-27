اشخاص در بسیاری از روزنامه ها جای اهمیت خبری را گرفته اند

عبدالحسین زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرلنگه با اشاره به اینکه خبرنگاران باید بیشتر از اشخاص معروف به ارزشهای خبری و نیازهای مردم توجه کنند، بیان داشت: هم اکنون قلم و خبر جبهه جدید جنگ است و رقابت شکل فرهنگی دارد که لازم است در این فضا اصحاب رسانه دقت لازم را در انعکاس اخبار و تهیه خوراکهای خبری داشته باشند.

وی اضافه کرد: دشمن با خبرسازیها در شبکه ها و جراید در تلاش است تا نظام را به چالش بکشد که این موضوع وظیفه رسانه های متعهد ما را سنگین تر می کند.

وی به شبکه هایی همچون صدای آمریکا اشاره کرد و اظهار داشت: در این رسانه ها منبع خبری وجود ندارد و با گفتن به نقل از یک منبع آگاه و یا به گفته شاهدان عینی خبرهایی که دوست دارند را ساخته و منعکس می کنند تا مردم را به اشتباه انداخته و در اذهان عمومی تشویش ایجاد کنند.

وی گفت: در راستای شفاف سازی و انعکاس مطلوب عملکردهای دولت تمامی دستگاههای شهرستان بندرلنگه موظفند هر سه ماه یک بار عملکرد خود را به طور شفاف در اختیار رسانه ها قرار دهند.

تمام مدیران موظفند روابط عمومی تخصصی خود را معرفی کنند

زارعی در ادامه به اهمیت و جایگاه روابط عمومی در هر دستگاه اشاره و خاطرنشان کرد: هر مدیر باید در اسرع وقت روابط عمومی تخصصی خود را معرفی و حکم مشاور مدیر را هم برای وی صادر کند.

وی روابط عمومی را اعلام کننده مواضع و دیدگاه های یک سازمان عنوان کرد و افزود: روابط عمومیها باید افکار سنجی عمومی کرده تا نظر مردم را به مدیران منتقل کنند و تنها به اطلاع رسانی از عملکرد دستگاهها اکتفا نکنند.

وی با اشاره به عملکرد درخشان دولت نهم و دهم در بندرلنگه تصریح کرد: آمار فعالیتهای مختلف صورت گرفته در بندرلنگه در دولت نهم و دهم رقمهای 16 برابری می گیرد که این حجم وسیع کار با دوره های قبل قابل مقایسه نیست.