نبود مدیریت درست مهمترین عامل نابسامانی تردد نابینایان است

احمد ممتازی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این انجمن از سال 81 تاکنون بارها برای رفع مشکلات آمد و رفت نابینایان در رشت، پیگیری کرده اما به هیچ نتیجه ای که گره گشای مشکلات باشد، نرسیده است.

وی همچنین با بیان اینکه حرف تمامی دستگاههای اجرایی ازجمله شهرداری " نداشتن اعتبار" است، اظهارداشت: بارها مشکلات نابینایان با ارسال نامه وحضوردرجلسات شورای شهر، شهرداری و معاونت راهنمایی و رانندگی گیلان مطرح شده است.

مدیرعامل انجمن معلولان بینایی گیلان گفت: مسئولان کمبود اعتبار را عامل اصلی کندی فرآیند بهسازی معابر رشت برای نابینایان می دانند، اما این دلیل به هیچ وجه منطقی و پذیرفتنی نیست.

وی خاطر نشان کرد: نصب حداقل دو چراغ راهنمایی هوشمند صوتی در دو منطقه پرتردد رشت، آن قدرهزینه بردارنیست که دراین سالها نتوان آن را انجام داد.

ممتازی یادآورشد: در کشورهای نظیر ژاپن، انگلستان و آمریکا با نصب چراغهای راهنمایی هوشمند و ایجاد گذرهای ویژه نابینایان، تردد برای معلولان راحت ترشده است اما در رشت نه تنها این امکانات وجود ندارد بلکه با کنده کاری های پی درپی و تداوم ساخت و بهسازی معابر بدون توجه به نیاز نابینایان برمشکلات تردد این دسته ازمعلولان افزوده می شود.