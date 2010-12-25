آغاز پذیره نویسی نخستین بانک مجازی کشور از فردا

به گزارش خبرنگار مهر محمد آرام امروز در نشستی مشترک با مدیرعامل بانک الکترونیکی آرین افزود: سرمایه اولیه این بانک 70 میلیارد تومان است، اما بر اساس مصوبه بانک مرکزی سرمایه اولیه بانکهای الکترونیکی باید 200 میلیارد تومان باشد که این کار انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین با بیان اینکه 60 درصد از سرمایه این بانک توسط موسسین تامین شده است، افزود: 280 میلیارد ریال معادل 40 درصد از سهام بانک پذیره نویسی خواهد شد و 420 میلیارد ریال هم توسط موسسین به صورت نقد پرداخت شده است.

وی فعالیت اولین بانک الکترونیکی را ارائه کلیه خدمات مجاز پولی و مالی با استفاده از ابزارهای الکترونیکی اعلام و تصریح کرد: این بانک کلیه مجوزهای بانک مرکزی برای عملیات بانکی را دارد و به زودی نیز مجوز بانکداری بین المللی و گشایش LC را دریافت خواهد کرد.

آرام با تاکید بر اینکه این بانک کلیه خدمات بانکداری از جمله سپرده گیری، تسهیلات دهی و غیره را از طریق الکترونیکی انجام می دهد، پیش بینی کرد که در اولین روز عرضه تمامی سهام پذیره نویسی شده به فروش برسد و در عین حال افزود: اگر هر مقدار سهام باقی بماند شرکت تامین سرمایه امین آن را خریداری خواهد کرد.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاران حقیقی و خرد از طریق شبکه کارگزاران در فرابورس یا با مراجعه به شعب منتخب بانک کارآفرین می توانند سهام پذیره نویسی شده را خریداری کنند، گفت: بهای تمام شده پول و هزینه سرمایه و تامین مالی در بانک به دلیل عدم شبکه فیزیکی کاهش می یابد و حاشیه سود بالاتری را در مقایسه با سایر رقبا خواهد داشت.

همچنین در این نشست غلامحسین اصغر زاده زعفرانی مدیرعامل اولین بانک الکترونیکی آرین با اشاره به اینکه بانک مرکزی در اولین بسته سیاستی- نظارتی خود راه اندازی دو بانک مجازی را در نظر گرفته بود، گفت: این بانک هیچ شعبه ای ندارد، اما از طریق اینترنت، تلفن، خودپردازها، موبایل و غیره به صورت 24 ساعته با مشتریان ارتباط برقرار خواهد کرد.

وی هزینه تمام شده پول در این بانک را به دلیل نداشتن شعبه حدود 7 درصد کمتر از بانکهای متعارف عنوان و بیان کرد: همچنین تسهیلات بانک با نرخی معادل 4 تا 5 درصد کمتر از سایر بانکها به مشتریان پرداخت خواهد شد.

زعفرانی عدم نیاز حضوری به شعبه، سهولت در انجام امور بانکی، سرعت بالای تراکنش، صرفه جویی در زمان، کاهش رفت و آمد شهری و غیره را از مزیتهای بانک الکترونیکی اعلام کرد و افزود: بانک باید قوانین پولشویی را رعایت کند، زیرا جزو قوانین بال است.

وی با تاکید بر اینکه شناسایی اشخاص در بانک امکانپذیر است، گفت: ماشینهای خاصی طراحی شده است که تا سقف 20 میلیون تومان توسط آنها قابلیت جابجایی پول برای بانک را ایجاد می کند، این در حالی است که بانک مرکزی سقف این جابجایی را 15 میلیون تومان برای بانکها در نظر گرفته است، بنابراین مشکلی در نقل و انتقال پول در این بانک وجود ندارد.

مدیرعامل بانک الکترونیکی آرین ادامه داد: به عبارت دیگر وب کیوسک هایی را با یک متصدی مستقر خواهیم کرد، به علاوه ماشینهای مذکور نسل جدید هستند و نمایندگی خاورمیانه آن را داریم و تاکنون نیز در ایران وجود نداشته اند.

وی در بیان تشریح حداقل و حداکثر سهام قابل پذیره نویسی برای اشخاص حقیقی و حقوقی گفت: حداقل تعداد سهام قابل پذیره نویسی 5 هزار سهم معادل 5 میلیون ریال و حداکثر تعداد سهام قابل پذیره نویسی تعداد 35 میلیون سهم معادل 35 میلیارد ریال است که همه باید به صورت نقدی هم زمان با پذیره نویسی پرداخت شود.

زعفرانی با تاکید بر اینکه در 3 ماه ابتدایی سال آینده فعالیت رسمی بانک آغاز خواهد شد، تصریح کرد: گرچه نیاز به شریک نداریم، اما با بانکهای موجود و متعارف تعامل خواهیم داشت.

وی خاطرنشان کرد: هنوز مجمعی برای بانک تشکیل نشده است، اما بانک دارای یک هیئت موسس است که امور اجرایی را برعهده دارد، همچنین مدیران اجرایی غیر موظف نیز در بانک مشارکت دارند.