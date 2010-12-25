به گزارش خبرگزاری مهر، این شاعر و نویسنده عنوان کرد: اصولا معیارهای داوری آثار دفاع مقدس در جوایز گوناگون بر اساس عناصر و مبانی ادبی تعیین می‌شود اما از دیدگاه موضوع، هر جشنواره‌ای می‌تواند بر روی مورد خاصی تمرکز پیدا کند.

وی با اشاره به گسترش نشر کتابهای حوزه دفاع مقدس تصریح کرد: طبیعتا فراوانی کتابهای چاپ شده در هر حوزه نشان دهنده نوعی استقبال مخاطب و اهل کتاب از آن موضوع است و کتابهای داستانی دفاع مقدس هم از این قاعده کلی مستثنی نیستند.

وی با تاکید بر توانمندی بالای نویسندگان ایرانی در خلق داستانهای کوتاه متذکر شد: در یک نگاه کلی می‌شود گفت نویسندگان ایرانی در زمینه داستانهای کوتاه از تجربه و تبحر بیشتری برخوردارند و توانایی درخور توجهی دارند که می‌توان آن را در خدمت داستان دفاع مقدس قرار داد.

نویسنده کتاب "مردی چو آفتاب" با اشاره به اهمیت جایزه "یوسف" در معرفی معیارهای داستانی به نویسندگان نوقلم تاکید کرد: توجه برگزارکنندگان این جایزه برای کسانی که در آغاز راه هستند و در ادامه کار خود تردید دارند، بدون شک موثر و مغتنم است.

محقق، رمان‌نویسی را مقدمه‌ای برای نوشتن داستانهای کوتاه دانست و یادآور شد: در شرایطی که داستان کوتاه در تداوم و از دل رمان‌نویسی غرب پدید آمده است، ظاهرا این روند در کشور ما معکوس شده و داستان کوتاه را به عنوان مقدمه‌ای برای رمان نویسی تلقی می‌کنند.

وی در پایان جایزه یوسف را در گسترش دامنه مطالعه در کشور بسیار مهم ارزیابی و تصریح کرد: دستاورد این قبیل جشنواره‌ها و جوایز همواره برای جامعه ما مفید بوده و به رشد توجه عموم به مساله کتابخوانی دامن زده است.

چهارمین مسابقه سراسری "داستان کوتاه دفاع مقدس" (جایزه ادبی یوسف) به همت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در بهمن ماه سال جاری برگزار می‌شود.

