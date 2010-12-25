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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۱۳

نمایشگاه هفته پژوهش در گلستان آغاز بکار کرد

نمایشگاه هفته پژوهش در گلستان آغاز بکار کرد

گرگان - خبرگزاری مهر: نمایشگاه هفته پژوهش با شرکت 33 دستگاه اجرایی گلستان در دانشگاه علوم کشاورزی گرگان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، دبیرستاد هفته پژوهش و فناوری گلستان ظهر شنبه در حاشیه مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه در 70 غرفه با شرکت دستگاههای اجرایی و مرکز آموزشی گلستان دایر شده است.

ابولقاسم خزاعیان افزود: نمایشگاه امسال از لحاظ کمی نسبت به سال گذشته رشد 100 درصدی داشته است.
 
وی معرفی یافته های پژوهشی استان و اقتصادی کردن پژوهشها را از جمله اهداف این نمایشگاه اعلام کرد.
 
خزاعیان بیان داشت: سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، مرکز تحقیقاتی کشاورزی، مرکز تحقیقات شیلات، دانشگاه آزاد، علوم پزشکی، جهاد داشگاهی و ... در این نمایشگاه شرکت دارند.

وی گفت: افزایش فعالیتهای استان در قالب پژوهشها  باید در قالب شناخت نیازهای استان و با هزنیه های هدفمند صورت گیرد.
 
خزاعیان، تبدیل علم به ثروت و ایده به پدیده را شعار هفته پژوهش امسال اعلام کرد.
 
این نمایشگاه تا هشتم دیماه دایر است.
 
کد مطلب 1217089

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