نمایشگاه هفته پژوهش در گلستان آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، دبیرستاد هفته پژوهش و فناوری گلستان ظهر شنبه در حاشیه مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه در 70 غرفه با شرکت دستگاههای اجرایی و مرکز آموزشی گلستان دایر شده است.

ابولقاسم خزاعیان افزود: نمایشگاه امسال از لحاظ کمی نسبت به سال گذشته رشد 100 درصدی داشته است.

وی معرفی یافته های پژوهشی استان و اقتصادی کردن پژوهشها را از جمله اهداف این نمایشگاه اعلام کرد.

خزاعیان بیان داشت: سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، مرکز تحقیقاتی کشاورزی، مرکز تحقیقات شیلات، دانشگاه آزاد، علوم پزشکی، جهاد داشگاهی و ... در این نمایشگاه شرکت دارند.



وی گفت: افزایش فعالیتهای استان در قالب پژوهشها باید در قالب شناخت نیازهای استان و با هزنیه های هدفمند صورت گیرد.

خزاعیان، تبدیل علم به ثروت و ایده به پدیده را شعار هفته پژوهش امسال اعلام کرد.

این نمایشگاه تا هشتم دیماه دایر است.

