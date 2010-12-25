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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۲۶

اجرای سوئیت سمفونی "عاشورا" لغو شد

اجرای سوئیت سمفونی "عاشورا" لغو شد

اجرای سوئیت سمفونی "عاشورا" به آهنگسازی بهزاد عبدی که قرار بود در تاریخ 15 دی ماه توسط ارکستر پارسیان به سرپرستی مازیار ظهیرالدینی در تالار وحدت به روی صحنه برود لغو شد.

نیما زاهد سخنگوی ارکستر پارسیان با اعلام این خبر در خصوص چرایی لغو این کنسرت به خبرنگار مهر، گفت :  این اثر در گذشته در قالب اپرای عروسکی "عاشورا" به روی صحنه رفته بود و قرار شد با بیشتر کردن جنبه موسیقایی اثر و ارائه آن به شکل سوئیت سمفونی توسط آهنگساز اثر باردیگر در ده سوم محرم اجرا شود اما به دلیل زمان اندکی که برای تمرین داشتیم ارکستر زهی پارسیان از اجرای این سوئیت سمفونی منصرف شد.

وی در ادامه افزود : ارکستر زهی پارسیان مدت ها است که هیچ برنامه ای اجرا نکرده است و اجرای این سوئیت سمفونی می توانست راهی برای خروج از رکود ایجاد شده باشد اما طی جلساتی که با اعضای ارکستر داشتیم به این نتیجه رسیدیم که بهتر است اثری آماده تر را اجرا کنیم و در این راستا قطعه "نی نوا" اثر استاد علیزاده که در گذشته هم کار کرده بودیم گزینه خوبی بود اما برای اجرای این اثر هنوز به قطعیت نرسیده است.    

کد مطلب 1217090

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