اهمیت امداد و نجات در کشور به شکل کامل تبیین نشده است

ظاهر رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: برخی از مسئولان هنوز به اهمیت مسائل امداد ونجات به شکل کامل واقف نیستند که این امر باید تغییر کند و تلاشها برای تبیین اهمیت این مسائل افزایش یابد.

وی ادامه داد: باید دستگاه های ذیربط تلاش خود را به کار گیرند تا موانع گسترش و ارتقای کیفی فعالیتهای امداد و نجات در کشور از میان برداشته شود ضمن اینکه تامین منابع مالی نیز در این خصوص بسیار مهم است و تحقق آن از مشکلات می کاهد.

این مسئول اظهار داشت: از دستگاه های ذیربط انتظار داریم که برای تامین منابع مالی جمعیت هلال احمر همکاری داشته باشند زیرا ارتقای کیفی و کمی تجهیزات امداد و نجات نیازمند تامین این منابع است.

بودجه هلال احمر کاهش نیابد

وی خاطرنشان کرد: نباید شرایطی به گونه ای پیش رود که بودجه هلال احمر کاهش یابد زیرا هلال احمر یک نهاد خدماتی است و همواره در کمک به کاهش اثرات و تبعات ناشی از حوادث طبیعی و غیرمترقبه تاثیر فراوانی دارد.

رستمی گفت: همچنین نباید شرایط به گونه ای پیش رود که جمعیت هلال احمر در دی ماه به منابع مالی خود دسترسی پیدا کند بلکه باید این منابع مالی در فروردین ماه در اختیار هلال احمر قرار گیرد.

وی اضافه کرد: ممکن است در مواقع عادی، اهمیت فعالیتهای امداد و نجات چندان نمود پیدا نکند اما این جمعیت در زمان بروز حوادث طبیعی و غیرمترقبه، نقش بسیار مهمی را در کمک به کنترل بحران دارد که این امر بر اهمیت فعالیتهای این نهاد می افزاید.

اثربخشی فعالیتهای ما به همکاری سایر دستگاه ها نیز بستگی دارد

رستمی افزود: جمعیت هلال احمر همواره برای امدادرسانی آماده است اما باید به یاد داشته باشیم که اثربخشی فعالیتهای این جمعیت به همکاری سایر دستگاه های ذیربط نیز بستگی دارد.

وی یادآور شد: نباید در خصوص کاهش تبعات نامطلوب حوادث طبیعی و غیرمترقبه، تنها هلال احمر را مسئول بدانیم بلکه همه دستگاه های ذیربط در این خصوص باید طبق مسئولیتهای محوله خود عمل کنند و تعامل مطلوبی با هلال احمر داشته باشند.