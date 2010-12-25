صنعت هتلداری نیازمند توجه ویژه مسئولان است

محمدحسین محتاج الله در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: انجمن صنفی هتلداران و مراکز اقامتی استان یزد در نامه‌ های جداگانه‌ به معاونت رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، استاندار یزد و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در مورد طرح هدفمند شدن یارانه‌ ها از مسئولان استمداد خواسته است.

وی با شرح نامه ارسال شده برای مسئولان عنوان کرد: طرح دفمند کردن یارانه ‌ها بر اساس اهداف از پیش تعیین شده در نظام مقدس جمهوری اسلامی از چند روز پیش به طور رسمی حالت اجرایی به خود گرفته است و یارانه برخی کالاهای اساسی از جمله حامل‌های انرژی به صورت هدفمند ارائه شده است.

محتاج الله ادامه داد: بر اساس بیانات رئیس جمهور، اجرای این طرح در درازمدت عواید و فواید فراوانی برای سیستم اقتصادی کشور خواهد داشت ولی نکته حائز اهمیت، بازه زمانی فعلی است که جامعه با شوک اجرای این طرح مواجه شده است.

وی عنوان کرد: خانواده‌ های ایرانی نیز برای عبور از این مرحله، تدابیری اتخاذ خواهند کرد و پیش ‌بینی می ‌شود در این میان سفر به عنوان نخستین گزینه از میان سبد خانوارها حذف شود.

محتاج الله خاطرنشان کرد: حذف سفر و برنامه‌ های توریستی، تاثیر بسیار بزرگی بر درآمد هتلها و مراکز اقامتی خواهد داشت این در حالی است این صنعت به خودی خود به دلایلی همچون رکود جهانی اقتصادی، تغییر مشی گردشگری در جهان، وضع تحریمها علیه ایران، حوادث بعد از انتخابات و ... در شرایط نسبتا وخیمی به سر می ‌برد و اجرای این طرح و هدفمند شدن یارانه‌ ها و تاثیراتی که اجرای این طرح در افزایش هزینه‌ های یک مجموعه اقامتی توریستی دارد، آینده بسیار نگران کننده ‌ای پیش روی فعالان این صنعت و سرمایه ‌گذاران آن متصور شده است.

وی یادآور شد: در این نامه از مسئولان درخواست شده تا نسبت به وضعیت هتلداران و مراکز اقامتی استان یزد نگاه ویژه ای داشته باشند و ضمن بررسی این موضوع اقدامات لازم همچون افزایش یارانه و طرحهای دیگر را برای فعالان این صنعت در دستور کار قرار دهند.

محتاج الله بیان داشت: بدیهی است با وضعیت موجود بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ ها، افزایش شگفت‌ انگیز هزینه ‌های یک مجموعه اقامتی همچنین حضور اندک گردشگر خارجی، حذف سفر از سبد خانوار گردشگر داخلی و ... ادامه فعالیت بسیاری از هتلها و مراکز اقامتی را ناممکن خواهد کرد.

وی اظهار امیدواری کرد: با بینش وسیع مسئولان، سعه صدر و اخذ تدابیر لازم، شاهد بروز رکود برای صنعت گردشگری و هتلداری استان یزد نباشیم.