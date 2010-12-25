شهرداری اصفهان توانایی تأمین بودجه مترو را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، عباس حاج رسولیها شنبه در جلسه علنی شورای شهر اظهار داشت: هر کیلومتر مترو به 50 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و تأمین این مقدار اعتبار کمک دولت را به شهر اصفهان می طلبد .

وی افزود: شورای شهر اصفهان و شهرداری توانایی تأمین اعتبار برای بودجه متروی شهری را ندارند و تکمیل کل پروژه مترو اصفهان نیازمند هزینه ای بالغ بر هزار میلیارد تومان است که چنین بودجه ای تنها در اعتبارات ملی لحاظ می شود .

رئیس شورای شهر اصفهان اضافه کرد: انتظار می رود خط دوم متروی شهر به زودی به بهره بردای برسد در حالی که راه اندازی متروی خط دوم اصفهان نیز نیازمند هزار و 150 میلیارد تومان بودجه است .

وی تصریح کرد: حمل و نقل را یک امر شاخص برای سلامت مردم است و برای سلامت مردم باید توجه به مسائل محیط زیست افزایش یابد که لازمه تحقق این امر توجه به جلوگیری از تردد خودروهای فرسوده و جدی تر شدن پیگیری ها برای تکمیل متروی شهری است .

حاج رسولیها بیان داشت: امیداست به زودی شاهد راه اندازی و بهره برداری از خط اول مترو در شمال شهر اصفهان باشیم ،چراکه این مسیر می تواند نقش قابل توجهی در کنترل ترافیک شهری داشته باشد .