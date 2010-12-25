شهرداری اصفهان توانایی تأمین بودجه مترو را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، عباس حاج رسولیها شنبه در جلسه علنی شورای شهر اظهار داشت: هر کیلومتر مترو به 50 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و تأمین این مقدار اعتبار کمک دولت را به شهر اصفهان می طلبد.
وی افزود: شورای شهر اصفهان و شهرداری توانایی تأمین اعتبار برای بودجه متروی شهری را ندارند و تکمیل کل پروژه مترو اصفهان نیازمند هزینه ای بالغ بر هزار میلیارد تومان است که چنین بودجه ای تنها در اعتبارات ملی لحاظ می شود.
رئیس شورای شهر اصفهان اضافه کرد: انتظار می رود خط دوم متروی شهر به زودی به بهره بردای برسد در حالی که راه اندازی متروی خط دوم اصفهان نیز نیازمند هزار و 150 میلیارد تومان بودجه است.
وی تصریح کرد: حمل و نقل را یک امر شاخص برای سلامت مردم است و برای سلامت مردم باید توجه به مسائل محیط زیست افزایش یابد که لازمه تحقق این امر توجه به جلوگیری از تردد خودروهای فرسوده و جدی تر شدن پیگیری ها برای تکمیل متروی شهری است.
حاج رسولیها بیان داشت: امیداست به زودی شاهد راه اندازی و بهره برداری از خط اول مترو در شمال شهر اصفهان باشیم ،چراکه این مسیر می تواند نقش قابل توجهی در کنترل ترافیک شهری داشته باشد.
رئیس شورای شهر اصفهان تاکید کرد: همکاری شورای شهر و شهرداری می تواند در صرفه جویی وقت شهروندان مؤثر باشد چرا که در احداث زیر گذرها و رینگ سوم شاهد این امر بوده ایم.
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