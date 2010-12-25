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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۳۲

از آغاز طرح هدفمندی یارانه ها؛

3800 نفر با ستاد خبری بازرگانی بوشهر تماس گرفته اند

3800 نفر با ستاد خبری بازرگانی بوشهر تماس گرفته اند

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان بوشهر گفت: از زمان اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها تاکنون 3800 نفر با ستاد خبری بازرگانی استان بوشهر تماس گرفته اند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سید حسین حسینی محمدی بعد از ظهر شنبه در حاشیه نشست کمیسیون تنظیم بازار استان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از این تعداد حدود دو هزار گزارش توسط واحد ستاد خبری شهرستان بوشهر و 1800 گزارش از سوی ستادهای خبری در شهرستانها دریافت شده است.

وی با بیان اینکه عمده گزارش ها شامل کسب اطلاع و ابهامات موجود در خصوص قیمت نان و حمل و نقل شن و ماسه بوده است، گفت: در طی این مدت از تعداد 2هزار و836 مورد بازرسی در سطح استان 36 پرونده تخلف تشکیل و جهت صدور رای به شعب تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان بوشهر به بازرسیهای این سازمان قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: طی 8 ماهه سال جاری از 121 هزار و 800 بنگاه اقتصادی در سراسر استان بازرسی شده است.

حسینی محمدی گفت: با انجام بازرسیهای صورت گرفته ارزش ریالی پرونده های صنفی متشکله در این مدت تا هفته منتهی به 18 آذرماه سالجاری از مرز یک میلیارد و 469 میلیون و 668 هزار ریال فراتر رفته است.

وی افزود: در راستای کنترل دقیق و موشکافانه بازار و برخورد سریع و به موقع با متخلفین طی همین مدت تعداد 86 گشت مشترک با شعب مختلف اداره کل تعزیرات حکومتی در سراسر استان انجام شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان بوشهر گفت:‌ طی این مدت تعداد سه هزار و 605 واحد متخلف شناسایی و جهت صدور رای و اجرای حکم به اداره کل تعزیرات حکومتی معرفی شده اند.

کد مطلب 1217105

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