یک میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امیر نظری قبل از ظهر شنبه در مراسم نواخته شدن زنگ پژوهش در دبیرستان دخترانه عصمت زنجان افزود: در حال حاضر توجه به بحث پژوهش و برنامه های پژوهشی در استان زنجان مطلوب بوده و اعتبارات این بخش رو به رشد است.

وی با تاکید براین که پژوهش مبنای تصمیم گیری درست، علمی و از تاکیدات دین اسلام است ادامه داد: توجه به نتایج به دست آمده در حوزه پژوهش، لازمه برنامه ریزی تصمیم گیری درست و درصد خطای پایین است.

نظری شعار هفته پژوهش را تحول در آموزش و پرورش عنوان کرد و افزود: فعال شدن شورای تحقیقات و معاونت پژوهشی درآموزش و پرورش مناطق استان نشانگر توجه ویژه به این بخش است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان ایجاد بانک اطلاعاتی پژوهشگران آموزگاران را نیز از دیگر برنامه ریزی های صورت گرفته در بخش پژوهش عنوان کرد و افزود: تاکنون 800 نفر در این بانک اطلاعاتی ثبت نام کرده اند.

