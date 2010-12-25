  1. استانها
  2. زنجان
۴ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۰۲

در حوزه آموزش و پرورش/

یک میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: امسال بیش از یک میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار در این حوزه برای آموزش و پرورش استان در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امیر نظری قبل از ظهر شنبه در مراسم نواخته شدن زنگ پژوهش در دبیرستان دخترانه عصمت زنجان افزود: در حال حاضر توجه به بحث پژوهش و برنامه های پژوهشی در استان زنجان مطلوب بوده و اعتبارات این بخش رو به رشد است.
 
وی با تاکید براین که پژوهش مبنای تصمیم گیری درست، علمی و از تاکیدات دین اسلام است ادامه داد: توجه به نتایج به دست آمده در حوزه پژوهش، لازمه برنامه ریزی تصمیم گیری درست و درصد خطای پایین است.
 
نظری شعار هفته پژوهش را تحول در آموزش و پرورش عنوان کرد و افزود: فعال شدن شورای تحقیقات و معاونت پژوهشی درآموزش و پرورش مناطق استان نشانگر توجه ویژه به این بخش است.
 
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان ایجاد بانک اطلاعاتی پژوهشگران آموزگاران را نیز از دیگر برنامه ریزی های صورت گرفته در بخش پژوهش عنوان کرد و افزود: تاکنون 800 نفر در این بانک اطلاعاتی ثبت نام کرده اند.
 
کد مطلب 1217106

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها