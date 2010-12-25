چهار هزار واحد مسکونی در استان بوشهر در حال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، اصغر جعفری بعد ازظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: پیشرفت فیزیکی این طرحها از 10 تا 98 درصد است که پیشرفت و حجم ساخت و ساز تعاونیهای مسکن مهر استان در مقایسه با سایر سازندگان گروهی و انفرادی از رتبه بهتری برخوردار است.

وی اظهار داشت: تعداد کل متقاضیان واجد شرایط چهارگانه مسکن مهر در استان بوشهر 12 هزار و 263 نفر هستند که توسط این اداره کل ساماندهی شده اند .

مدیرکل تعاون استان بوشهر به تصویب طرح تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی از سوی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: تصویب این طرح نماد اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی در کشور بوده و نشان از توجه نظام به این اصل دارد.

جعفری با بیان اینکه تصویب چنین طرحی کمک بزرگی به آبادانی کشور می کند، افزود : یکی از مزایای طرح این است که در مواردی که تعاونی ، سرمایه گذاری در طرحی را برای توسعه شهرستان ضروری بداند بصورت شرکتهای مادر تخصصی عمل کرده و با تشکیل شرکتهای اقماری زمینه را برای سرمایه گذاران فراهم می کند.

وی با بیان اینکه این امر موجب افزایش میزان اشتغال از سوی بخش تعاونی می شود، گفت: اساسنامه متحدالشکل این تعاونیها ظرف مدت یک ماه آینده توسط وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.