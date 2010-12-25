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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۴۰

ادارات خراسان شمالی در حوزه مقاوم سازی نظارت داشته باشند

ادارات خراسان شمالی در حوزه مقاوم سازی نظارت داشته باشند

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی گفت: دستگاههای اجرایی استان درحوزه مقاوم سازی نظارت داشته باشند باشند و با برگزاری کلاسهای آموزشی، آمادگی کارکنان خود را برای مقابله با حوادث طبیعی افزایش دهند.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، علی منصوری ظهر شنبه در نشست رسانه ای خود با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به این که استان خراسان شمالی استانی حادثه خیز است و در محل گسلها واقع شده است برگزاری مانور های زلزله در مدارس روستاها و شهرستانهای استان، توزیع سی دی های آموزشی در سطح استان  و آموزش ایمنی در برابر زلزله توسط مربیان در مدارس استان از جمله اقدامات این سازمان در حوزه آموزشهای پیش از زلزله است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر نیز ستاد حوادث کانونهای دانش آموزی این سازمان به  12هزار دانش آموز استان آموزشهای امدادی اولیه را ارائه می دهند.

منصوری در خصوص تیمهای تخصصی امداد و نجات این سازمان نیز گفت: شهرستانهای بجنورد، شیروان و اسفراین با داشتن سه و دو تیم تخصصی آمادگی لازم برای کمکهای امدادی نظیر، آموزشهای آوار، امداد و نجات جاده ای و سایر موارد آموزشی اولیه در مواقع اضطراری را دارند.

وی همچنین از افزایش چهار آمبولانس به ناوگانهای امدادی جمعیت هلال احمر استان خبر داد و تشریح کرد: در حال حاضر 13 آمبولانس و چهار پایگاه ثابت هلال احمر در سطح استان وجود دارد و کارهای زیربنایی برای استقرار بالگرد به این سازمان درحال انجام است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی خاطر نشان کرد: اردوهای جهادی این سازمان توسط جوانان داوطلب به 17 روستای محروم استان در ماه محرم ازجمله فعالیتهای داوطلبان این سازمان طی یک ماه اخیر  است.
کد مطلب 1217111

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