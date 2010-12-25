فرهنگ پژوهش در مدارس ابتدایی گلستان نهادینه شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد شفیع ظهر شنبه در مراسم تجلیل از برگزیدگان دوازدهمین جشنواره جوان خوارزمی در استان افزود: برای این منظور گروههایی در قالب پژوهشگران فردا در برخی مدارس ابتدایی تشکیل شده تا دانش آموزان از ابتدا و در گام های اولیه بتوانند با این فرهنگ ناب آشنا شوند.

وی از وجود دانش آموزانی مستعد، توانمند و با انگیزه در استان ابراز خرسندی کرد و گفت: این دانش آموزان بیانگر توانمندیهای این کشورند و تاییدی برعبارت ما می توانیم که خود باعث افتخار و عزت ایران عزیزمان است.

وی از موفقیت های بزرگ ایران در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی و ... سخن به میان آورد و گفت: کشور ایران با فراز و نشیبهای زیادی رو به رو بوده اما با چنین جوانان با انگیزه ای توانست در سطح جهان بدرخشد و موفقیتهای بزرگی را کسب کند.

رئیس پژوهشسراهای استان روند پیشرفت علوم جدید در ایران را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: باید با پیشرفت و تلاش زیاد بتوان در علوم جدید چون: سلول های بنیادین، هوا و فضا، نانو تکنولوژی و انرژی عقب نمانیم زیرا با تحقیق، پژوهش و علم اندوزی است که می توان سهم خود را از دنیای آینده دریافت کنیم.

سیدهادی حسینی رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان گرگان گفت: کسانی که در حوزه پژوهش هستند آفرینندگان و تولیدکنندگان آثاری هستند که ایران را به قله های افتخار می رساند.



در پایان از 24 دانش آموز حائز رتبه در رشته های نانو تکنولوژی، روبوکاپ، فیزیک نجوم، رباتیک و همچنین دانش آموزان فعال پژوهشسرا با اهداء لوح تقدیر و هدایایی تجلیل بعمل آمد.