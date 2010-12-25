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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۳۷

فرهنگ پژوهش در مدارس ابتدایی گلستان نهادینه شد

فرهنگ پژوهش در مدارس ابتدایی گلستان نهادینه شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس پژوهش سراهای گلستان از نهادینه شدن فرهنگ پژوهش در مدارس ابتدایی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد شفیع ظهر شنبه در مراسم تجلیل از برگزیدگان دوازدهمین  جشنواره  جوان خوارزمی در استان افزود: برای این منظور گروههایی در قالب پژوهشگران فردا در برخی مدارس ابتدایی تشکیل شده تا دانش آموزان از ابتدا و در گام های اولیه بتوانند با این فرهنگ ناب آشنا شوند.

وی از وجود دانش آموزانی مستعد، توانمند و با انگیزه در استان ابراز خرسندی کرد و گفت: این دانش آموزان بیانگر توانمندیهای این کشورند و تاییدی برعبارت ما می توانیم که خود باعث افتخار و عزت ایران عزیزمان است.
 
وی از موفقیت های بزرگ ایران در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی و ... سخن به میان آورد و گفت: کشور ایران با فراز و نشیبهای زیادی رو به رو بوده اما با چنین جوانان با انگیزه ای توانست در سطح جهان بدرخشد و موفقیتهای بزرگی را کسب کند.
 
رئیس پژوهشسراهای استان روند پیشرفت علوم جدید  در ایران را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: باید  با پیشرفت و تلاش زیاد بتوان در علوم جدید چون: سلول های بنیادین، هوا و فضا، نانو تکنولوژی و انرژی عقب نمانیم زیرا با تحقیق، پژوهش و علم اندوزی است که می توان سهم خود را از دنیای آینده دریافت کنیم.
 
سیدهادی حسینی رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان گرگان گفت: کسانی که در حوزه پژوهش هستند آفرینندگان و تولیدکنندگان آثاری هستند که ایران را به  قله های افتخار می رساند.
 
در پایان از 24 دانش آموز حائز رتبه در رشته های نانو تکنولوژی، روبوکاپ، فیزیک نجوم، رباتیک و همچنین دانش آموزان فعال پژوهشسرا با اهداء لوح تقدیر و هدایایی تجلیل بعمل آمد.
کد مطلب 1217112

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