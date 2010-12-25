موفقیت بیشتر خوزستان در کنکور منوط به تقویت فعالیتهای پژوهشی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی روز شنبه در مراسم نمادین نواخته شدن زنگ پژوهش به مناسبت هفته پژوهش و فناوری در دبیرستان شاهد زینبیه اهواز، اظهارداشت: پژوهش بستر توسعه آموزش و پرورش است که بر همین اساس باید با ایجاد و تقویت روحیه پژوهش در مدارس به این امر مهم دست یافت.

وی ادامه داد: باید پژوهش را از آموزش و پرورش و از سال‌ های اولیه شروع کرد تا این امر عمق بگیرد و فراگیر شود.



نماینده عالی دولت در خوزستان با تاکید بر اینکه هر پیشرفتی در سایه تحقیق و جستجو محقق می ‌شود، گفت: بر همین اساس تحول زمانی اتفاق می ‌افتد که مشکلات را بر اساس پژوهش برطرف کنیم و نگذاریم پژوهش در حاشیه قرار بگیرد.



استاندار خوزستان تصریح کرد: اگر تمام آموزش ‌ها بر اساس تحقیقات و پژوهش انجام شود مخاطب سریع‌تر به یقین و پذیرش مطلب می ‌رسد.



حجازی در ادامه با اشاره به اینکه در آموزه‌ های دینی و اسلامی ما توصیه زیادی برای یادگیری و کسب علم و دانش در عرصه‌ های مختلف شده است، بیان داشت: هیچ‌ کس نمی ‌تواند ضرورت پژوهش و تحقیق را انکار کند و برهمین اساس باید تمام جهت ‌گیری ‌ها و اقدامات در مسیر تحقق این هدف صورت بگیرد.



به گفته وی، باید توجه داشت که پژوهش یک امر غیرقابل تعطیل است و باید دائم از این ظرفیت ‌ها استفاده شود.



استاندار خوزستان بر ضرورت سرمایه‌ گذاری در بخش پژوهش تاکید کرد و گفت: بنا به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر نام ‌گذاری دهه چهارم انقلاب به نام دهه پیشرفت و عدالت امروز معلم و دانش ‌آموز باید پژوهشگر بوده و با فعالیت ‌های پژوهشی موجبات پیشرفت جامعه را فراهم کنند.