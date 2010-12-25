ایجاد 15هزار شغل جدید در دستور شورای اشتغال کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سهراب براندیشه بعداز ظهر شنبه در جلسه شورای اشتغال و سرمایه گذاری استان از اتمام مراحل کار انعقاد قرارداد طرح اقتصادی کارتن غرب با تسهیلات 100 میلیارد ریال خبر داد.

وی افزود: طرح کارتن غرب با 100 میلیارد ریال اعتبار که از سوی بانک ملی تخصیص یافته، آماده اجرا و دریافت تسهیلات شده است.

براندیشه در ادامه با اشاره به هدف گذاری های صورت گرفته در استان برای اشتغالزایی گفت: با وجود اینکه رقم هدفگذاری شده در ابتدای امسال 30 هزار شغل بود، تا پایان آذر ماه امسال بالغ بر این رقم و حدود 32 هزار شغل در استان ایجاد شد به همین دلیل در جلسه قبلی شورای اشتغال ایجاد 15 هزار شغل دیگر مزید بر تعهدات استان در دستور کار قرار گرفت و مصوب شد.

وی ادامه داد: طرحهایی که مشکل تامین وثیقه دارند در صورتی که در اسرع وقت این مشکل را مرتفع نکنند، از دستور کار حذف و به جای آنها طرحهایی که از سوی دستگاههای اجرایی معرفی می شوند و حائز شرایط هستند، جایگزین خواهند شد.

در ادامه این جلسه طرح های اشتغالزایی استان که از سوی دستگاه های اجرایی جهت دریافت تسهیلات به بانک های استان معرفی شده اند مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که دستگاه های و بانک ها سریعاً نسبت به تعیین و تکلیف این طرح ها اقدام نمایند.

همچنین در این جلسه عملکرد پرداختی یارانه تسهیلات بنگاه های اقتصادی زودبازده و کارآفرین سال های 1385 و 1386 مورد بررسی قرار گرفت که عنوان شد که صندوق امام رضا(ع)، ملت و صادرات در این خصوص رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند.

در ادامه این جلسه اعلام شد: در استان 11 هزار و 999 طرح جهت دریافت یارانه عقد قرارداد صورت گرفته که از این میزان 10 هزار و 244 طرح در استان مشمول دریافت یارانه قرار گرفته اند و از این تعداد نیز هفت هزار و 175 طرح به دبیرخانه کارگروه اشتغال ارسال شده است.

در پایان این جلسه از برگزیدگان المپیاد استان که در رشته های مختلف حائز رتبه شده اند با اهدا لوح تقدیر و جوایزی تقدیر شد.