17 هزار شغل باید در گلستان ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت بعدازظهر شنبه در همایش و نمایشگاه تحقیقات و پژوهش دستگاههای اجرایی استان افزود: به رغم اینکه دولت و مدیران ارشد استان تلاش می کنند تا با ایجاد 17 هزار و 217 شغل تاپایان سال این هدف را تحقق بخشند اما برای رسیدن به افق چشم انداز باید تلاش بیشتری صورت گیرد.

وی به قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و بیان داشت: تحقیق و پژوهش خدمت بزرگی به اجرای این قانون کرده و کشور را تا حد زیادی از ورود تحقیقات و فناوری های علمی وارداتی بی نیاز ساخته است.



استاندار گلستان گفت: جهشهای بزرگ تحقیقاتی کشور رضایت بخش است و امی داریم محققان و پژوهشگران بتوانند در تولید علم و فناوریهای نوین بومی کشور را یاری رسانند.

قناعت افزود: تحقیق و پژوهش فرصتی برای تفکر ، اندیشه و تقویت مبانی رشد و توسعه کشور است.

وی تأکید کرد: برای رسیدن به الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت ، توجه جدی به زیرساختهای پژوهشی یک اصل است.

قناعت تصریح کرد: کشوری موفق است که تولید علم را در دستور کار خود قرار دهد و تحقیقات را زیربنا بداند.

استاندارگلستان اظهار داشت: برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور؛ افزایش بهره وری ،تولید و توسعه محصولات و همسو شدن با فناوریهای نوین از سیاستهای اولویت دار استان هستند.