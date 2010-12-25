تخفیف 7 تا 10 درصدی برای 10 قلم لوازم خانگی

به گزارش خبرنگار مهر، در اجرای طرح تامین، ده قلم کالای مهم با تنوع 120 مدل از شش شرکت معتبر داخلی به صورت نقد یا اقساط در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

این کالاها شامل اجاق گاز، ماشین لباسشویی، یخچال فریزر، فرش ، تلویزیون است، ضمن اینکه همه این کالاها بین هفت تا 10 درصد ارزان تر از قیمت شهریور ماه سال جاری عرضه خواهند شد.

رئیس ستاد تحول وزارت صنایع و معادن گفته است: متقاضیانی که خرید خود را به صورت نقدی انجام دهند از 7 تا 10 درصد تخفیف برخوردار خواهند شد.

در شیوه اقساطی نیز دو درصد به صورت پیش قسط و مابقی به صورت کاملا قرض الحسنه و بدون کارمزد در اقساط یک ساله به صورت هر دو ماه یکبار،کالا به مشتریان عرضه خواهد شد. تضمین بازپرداخت این اقساط با ارائه فرم تضمین شده از بانک صاحب حساب خانوار به بنگاه‌های فروش این کالاها خواهد بود.