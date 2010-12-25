معدن انگوران به کنسیرسیوم واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد ابراهیم فروزنده روز شنبه در مراسم بازدید 30 نفره نمایندگان اعضای کانون سرمایه گذاری از کارخانجات گروه شرکت های توسعه معادن روی ایران، اظهار داشت: تلاش ما این است که هر چه سریع تر معدن انگوران به کنسرسیومی که 75 درصد سهام آن را شرکت توسعه معادن روی داراست، واگذار شود در غیر این صورت برای تامین مواد اولیه در حال مطالعه بر روی معادن داخلی، کشورهای همسایه و کل جهان هستیم.

فروزنده خاطر نشان کرد: هم اکنون معادن چاه میر یزد و بهاباد در دست مطالعه است و خواست ما آن است که یک کارخانه کنسانتره و فرآوری در نزدیک این معادن تاسیس کنیم.

وی با بیان اینکه هم اکنون برای رفع کمبود از خارج از کشور مانند کشور ترکیه واردات خاک داریم، افزود: در رابطه با تامین اسید مورد نیاز کارخانجات زیر مجموعه نیز از سال گذشته دو کارخانه اسید سازی به مجموعه اضافه شده که به طور متوسط روزانه 300 تن اسید تولید می کنند و عمده نیاز گروه از آنجا تامین می شود.

کیکهای باطله سرب و روی کشور می توانند معدنی معادل نصف ظرفیت انگوران بوجود آورند

مدیر عامل شرکت توسعه معادن روی ایران دیگر طرحهای در دست اقدام شرکت را تبدیل کیک های باطله به کنسانتره سرب و روی عنوان کرد و گفت: در مرحله آزمایشگاهی و پایلوت به موفقیت هایی دست یافته ایم و در حال آماده کردن طرح های صنعتی آن هستیم، به گونه ای که در خود گروه سه میلیون تن و در کل کشور پنج میلیون تن از این باطله ها وجود دارد که می توان از آنها به عنوان یک معدن که ظرفیتی معادل نیمی از معدن انگوران را دارا هستند، یاد کرد.

فروزنده اظهار داشت: پیش بینی ها نشان می دهد که LMEدر سال آینده رشد داشته و به سه هزار دلار خواهد رسید که این می تواند در پیشرفت گروه موثر باشد.

وی تصریح کرد: در تلاش جهت احداث نیروگاه های 10 مگاواتی هستیم تا نیاز برق کارخانجات در داخل گروه تامین شود.

مدیر عامل شرکت توسعه معادن روی ایران ادامه داد: در همین حال سرمایه گذاری دیگری نیز در حال مطالعه است تا نیروگاهی مشترک به قدرت پنج میلیون و 700 مگاوات با سایر شرکتها تاسیس شود.

فروزنده از تولید 63 هزار تن محصول طی سال گذشته در مجموعه گروه خبر داد و گفت: امسال با پیش بینی های صورت گرفته و با 30 درصد رشد، به 92 هزار تن تولید خواهیم رسید و برای سال آینده نیز برنامه ها این است که با تمام ظرفیت کار کرده و به تولید 120 هزار تن در سال برسیم.

وی افزود: نقشه های مختلفی در عرصه های مختلف مانند تولید، فروش و بالاترین EPSبرای شرکت تعریف شده است و در حال حاضر مشاورین در این زمینه در حال فعالیت هستند و هدف آن است که در افق سالهای 92 و 93 فروش شرکت از 200 میلیارد تومان در حال حاضر به 850 میلیارد تومان برسد همچنین در نظر است تا در پایان این برنامه EPSشرکت به 100 تومان افزایش پیدا کند.

فروزنده اهداف دیگر تدوین این برنامه را افزایش ظرفیت، ایجاد بازارهای جدید برای محصولات شرکت، افزایش راندمان، کاهش هزینه ها و فراهم آوردن فضاهای جدید کسب و کار عنوان کرد و یادآور شد: رسیدن به این اهداف نیازمند فعالیتی همه جانبه در تمام بخش ها است.