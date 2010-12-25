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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۱۱

اعتلای فرهنگی باید در نگارش کتب درسی مورد توجه باشد

اعتلای فرهنگی باید در نگارش کتب درسی مورد توجه باشد

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: نویسندگان باید اعتلای فرهنگی و تغذیه روح متعلمین را در نگارش کتابهای خود برای دانش آموزان مورد توجه قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سید مجید عاملیان ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه سومین نمایشگاه یار مهربان در جمع مسئولان مدیریت شهرداری اصفهان و آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه ارج گذاری و توجه به فرهنگ ترویج کتاب و کتابخوانی بسیار حائز اهمیت است، اظهار داشت: آموزه های دینی ما سرشار از امر توجه به مسئله خواندن و نوشتن است و و حی ما با ذکر "نون و القلم" جهت دار از کلمه رب و قلم در قرآن کریم یاد کرده است.

وی افزود: گسترش ارتباطات الکترونیکی باعث تاثیر در امر کاهش مطالعه در نسل جوان شده است و دلسوزان امر فرهنگ کتابخوانی نباید بگذارند تا رسانه های الکترونیکی جای کتاب خوانی را بگیرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان اضافه کرد: نمایشگاه یار مهربان می تواند بهانه ای برای لزوم توجه و احیا به کتاب و کتابخوانی در بین نسل جوان باشد.

وی با اشاره به اینکه توجه به محتوای کتاب که به عنوان غذای روح انسان و سلامت او مطرح است، همواره مورد تاکید متولیان امر تعلیم و تربیت بوده است، تصریح کرد: مطالعه و امر توجه به کتاب و کتابخوانی باید جهت دار بوده و کتابها در راستای اعتلای فرهنگی و تغذیه روح متعلمین نگارش شود.

عاملیان خاطرنشان کرد: برخی کتابها ارزش یکبار خواندن هم ندارد لذا باید به سمتی پیش رویم که غذای روحی مناسبی برای متعلمین در نظر گرفته شود که ارزش ماندگاری و معنوی داشته و مشکلات بسیاری از نوجوان که در تنهایی، نگرانی روحی و افسرده گی بسر می برند را برطرف کند.

وی یادآور شد: کتاب خواندن از تفریحات بسیار سالم برای نوجوانان به شمار می رود که خوشبختانه تاکنون مسئولین شهر اصفهان با مشارکت آموزش و پرورش توجه ویژه ای در این خصوص به امر کتاب و کتابخوانی داشته اند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اینکه آموزش و پرورش بستر مناسبی برای حل بسیاری از مشکلات جامعه است، بیان داشت: این هنر مسئولان است که از این بستر فراهم شده بیشترین استفاده را ببرند و مشکلات جامعه را از این طریق حل کند.

وی بیان داشت: خوشبختانه با سیاستهای مثبت مدیریت استان به تعلیم و تربیت و تخصیص اعتبارات مناسب به این بخش در آینده شاهد تکمیل و تجهیز مدارس به کتابخانه های مناسب برای دانش آموزان خواهیم بود.

کد مطلب 1217125

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