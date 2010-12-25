تدوین هزار استاندارد فنی و حرفه ای از مشکلات حوزه کار می کاهد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، کورش پرند ظهر شنبه در کارگاه استانداردنویسی در مرکز تربیت مربی کرج افزود: با عنایت به اهمیت و ضرورت استاندارد و استاندارد نویسی شغل، کارگاه آموزشی استاندارد نویسی از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برپا شده است.

وی ادامه داد: یکی از اهداف برگزاری این کارگاه، کمک به آشنا کردن تیمهای استاندارد نویسی با اصول، مفاهیم، روشها و محتواهای لازم برای استاندارد نویسی مطلوب است ضمن اینکه پیش بینی می شود که برگزاری این کارگاه، گامی در جهت ارتقای کیفیت استانداردهای نوین و پیشین بردارد .

این مسئول بیان کرد: در سراسر نظامهای مهارت محور دنیا یکی از مهمترین بخشهای آموزش و طراحی برنامه های درسی مهارتی بر اساس استانداردهای شغل و شایستگی است که ره آورد آن، رشد و تعالی انسانهای مسلح به مهارتهای مورد نیاز برای یک جامعه بالنده است .

ارائه آموزشها در قالب استانداردها ظرفیتها را دوچندان می کند

این مسئول گفت: از طرف نیز آموزشهای مهارتی به علت انعطاف بالا و امکان پاسخگویی به نیازهای روز و هماهنگ شدن با آموزشهای آینده، وقتی که در قالب استانداردها درآیند، ظرفیتها دوچندان می شود .

پرند اضافه کرد: به همین دلیل آموزش دقیق تدوین این استانداردها یکی از استلزامات رقم زدن نظام مهارت و فناوری در سطوح محلی، ملی و بین المللی است و از طریق تجمیع این استانداردها در خوشه های مختلف، نتایج مطلوبی حاصل می شود .

وی یادآور شد: فرآیند استانداردنویسی جدید که بر اساس مدل جدید و توسعه یافته استانداردنویسی تهیه شده است، چندین مرحله دارد که اجرای همه آنها در رسیدن به هدف مور نظر تاثیر فراوانی دارد .

این مسئول اظهار امیدواری کرد که با تحقق فرآیند جدید استانداردنویسی، با همکاری همه استانها در سال جاری شاهد بالندگی هرچه بیشتر در زمینه تدوین و تولید استانداردهای لازم باشیم .

توسعه بدون توجه به آموزشهای فنی و حرفه ای مفهوم نخواهد داشت

پرند گفت: در جهان فراصنعتی امروز، توسعه به معنی عام بدون توجه به آموزشهای فنی و حرفه ای مفهوم نخواهد داشت ضمن اینکه انقلاب علمی _ فنی، انقلابی عمیق و کیفی در نیروهای تولید و از آن جمله در نیروی انسانی و روشهای تولید به وجود آورده است .

وی خاطرنشان کرد: آموزشهای فنی و حرفه ای، انجام فعالیتهایی است که می تواند فرد را برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار آماده کند یا کارایی و توانایی وی را در انجام آن افزایش دهد .