تدوین هزار استاندارد فنی و حرفه ای از مشکلات حوزه کار می کاهد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، کورش پرند ظهر شنبه در کارگاه استانداردنویسی در مرکز تربیت مربی کرج افزود: با عنایت به اهمیت و ضرورت استاندارد و استاندارد نویسی شغل، کارگاه آموزشی استاندارد نویسی از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برپا شده است.
وی ادامه داد: یکی از اهداف برگزاری این کارگاه، کمک به آشنا کردن تیمهای استاندارد نویسی با اصول، مفاهیم، روشها و محتواهای لازم برای استاندارد نویسی مطلوب است ضمن اینکه پیش بینی می شود که برگزاری این کارگاه، گامی در جهت ارتقای کیفیت استانداردهای نوین و پیشین بردارد.
این مسئول بیان کرد: در سراسر نظامهای مهارت محور دنیا یکی از مهمترین بخشهای آموزش و طراحی برنامه های درسی مهارتی بر اساس استانداردهای شغل و شایستگی است که ره آورد آن، رشد و تعالی انسانهای مسلح به مهارتهای مورد نیاز برای یک جامعه بالنده است.
ارائه آموزشها در قالب استانداردها ظرفیتها را دوچندان می کند
این مسئول گفت: از طرف نیز آموزشهای مهارتی به علت انعطاف بالا و امکان پاسخگویی به نیازهای روز و هماهنگ شدن با آموزشهای آینده، وقتی که در قالب استانداردها درآیند، ظرفیتها دوچندان می شود.
پرند اضافه کرد: به همین دلیل آموزش دقیق تدوین این استانداردها یکی از استلزامات رقم زدن نظام مهارت و فناوری در سطوح محلی، ملی و بین المللی است و از طریق تجمیع این استانداردها در خوشه های مختلف، نتایج مطلوبی حاصل می شود.
وی یادآور شد: فرآیند استانداردنویسی جدید که بر اساس مدل جدید و توسعه یافته استانداردنویسی تهیه شده است، چندین مرحله دارد که اجرای همه آنها در رسیدن به هدف مور نظر تاثیر فراوانی دارد.
این مسئول اظهار امیدواری کرد که با تحقق فرآیند جدید استانداردنویسی، با همکاری همه استانها در سال جاری شاهد بالندگی هرچه بیشتر در زمینه تدوین و تولید استانداردهای لازم باشیم.
توسعه بدون توجه به آموزشهای فنی و حرفه ای مفهوم نخواهد داشت
پرند گفت: در جهان فراصنعتی امروز، توسعه به معنی عام بدون توجه به آموزشهای فنی و حرفه ای مفهوم نخواهد داشت ضمن اینکه انقلاب علمی _ فنی، انقلابی عمیق و کیفی در نیروهای تولید و از آن جمله در نیروی انسانی و روشهای تولید به وجود آورده است.
وی خاطرنشان کرد: آموزشهای فنی و حرفه ای، انجام فعالیتهایی است که می تواند فرد را برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار آماده کند یا کارایی و توانایی وی را در انجام آن افزایش دهد.
این مسئول یادآور شد: این آموزشها کسب مهارتها را در راستای تکنولوژی و علوم وابسته به همراه دانشهای خاص مربوط به شغل و در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارائه می دهد.
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