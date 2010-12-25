دقت در ارائه آمار وقایع حیاتی از عوامل مهم برنامه ریزی صحیح است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر شنبه در نشست خود با مسئولان اداره کل ثبت احوال استان، اظهار داشت: دقیق بودن آمار ولادت، وفات، طلاق و ازواج باعث می شود که دقت در تمامی برنامه ریزی ها افزایش یابد.

رئوفی نژاد با اشاره به تأثیر آمار وقایع حیاتی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: به وجود آمدن موجی از تغییرات در آمار وقایع حیاتی می تواند در اساس اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تغییر ایجاد کند.

رئیس شورای ثبت وقایع حیاتی استان زنجان افزود: با مجهز شدن اداره کل ثبت احوال به تجهیزات و تکنولوژی روز، دقت در امور به حدی افزایش خواهد یافت که آمار وقایع حیاتی در هر لحظه قابل رؤیت باشد.

رئوفی نژاد تصریح کرد: به روز بودن شاخص های تولد، وفات، ازدواج و طلاق در نوع برنامه ریزی های کلان و جزئی مؤثر است، بگونه ای که اگر بودجه هر سال براساس آمار روز برنامه ریزی شود، بسیار موفق تر از این خواهیم بود که با استناد به آمارهای سال های گذشته، برنامه ریزی صورت گیرد.

وی بر مکانیزه بودن سیستم ثبت احوال در سطح استان تأکید کرد و گفت: تلاش می کنیم تا با تهیه تجهیزات لازم جهت مکانیزه کردن ثبت احوال، زنجان را به استانی پیشتاز در این زمینه تبدیل کنیم.

استاندار زنجان، اقداماتی چون تغییر در شناسنامه ها و صدور کارت ملی را از جمله اقدامات سازمان ثبت احوال کشور در سالهای اخیر ارزیابی کرد و افزود: درحال حاضر حدود 70 تا 80 درصد از تجهیزات لازم برای مکانیزه کردن ثبت احوال در اختیار این سازمان قرار گرفته است.