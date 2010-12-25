مجموعه ایرانیان خارج از کشور اپوزوسیون نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حیدرمصلحی وزیر اطلاعات در نشست تخصصی دستاوردهای همایش بزرگ ایرانیان که امروز شنبه در محل سالن همایش های دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد گفت: ایرانیان خارج از کشور نیروی بالقوه ای هستند که در صورت جذب آنها عمق استراتژیک و ظرفیت امنیتی کشور افزایش می یابد.

وی افزود: مهاجرین ایرانی یک فرصت فراگیر چند وجهی به شمار می روند و باید تقویت نگاه ملی و هویت دینی در آموزش و پرورش از کودکی مورد توجه قرار گیرد. زیرا فقدان برنامه ریزی افراد را به کانون سرمایه گذاری بیگانگان مبدل می کند.

وزیر اطلاعات ادامه داد: البته این مسئله تمامی مهاجران ایرانی را در بر نمی گیرد ولی سرویس های اطلاعاتی بیگانگان برای بهره برداری از آنها سرمایه گذاری کرده اند.

وی در ادامه اعتماد سازی متقابل را یکی از عوامل کاهش بهره گیری امنیتی از این افراد دانست و گفت: ارتباط داخل با ایرانیان خارج از کشور هر چه هدفمندتر و موثر باشد امکان سوء استفاده از آنها را به حداقل می رساند.

مصلحی نکته بعدی در مقوله اعتماد سازی میان داخل و مهاجرین ایرانی تاکید بر اشتراکات عنوان کرد و گفت: تقویت هویت ملی و تعلقات دینی وهمچنین نوامیس مشترک و میل به پیشرفت کشور برای سربلندی ایرانیان می تواند عاملی موثر به شمار آید.

وزیر اطلاعات در ادامه با تاکید بر اینکه ارتباطات صرفا نباید با نگاه ابزاری باشد، گفت: نگاه ابزاری به ارتباط موجب بی اعتمادی و کنش معکوس در مهاجرین خارج از ایران می شود.

وی در ادامه به نسل های جدید ایرانیانی که در خارج متولد شده اند گفت: نباید اجازه داد تعلق زبانی و ملی این نسل با داخل قطع شود و این تعلق در واقع با تسهیل رفت و آمد ایرانیان خارج از کشور به داخل بیش از پیش تقویت شود.

مصلحی در ادامه به در نظر گرفتن تمهیدات لازم جهت ارتباط با مهاجران تاکید کرد و گفت: بخش عمده ای از ایرانیان خارج از کشور در کشورهایی به سر می برند که سرویس های اطلاعاتی قدرتمندی داشته و با نظام جمهوری اسلامی عناد دارند. لذا باید تمهیدات امنیتی مورد توجه قرار گیرد تا خدایی نکرده مورد تعرض سرویس های اطلاعاتی کشورهای بیگانه قرار نگیرند.

وی گفت ایرانیان خارج از کشور نیازمند حمایت های مختلف از جمله عاطفی و حقوقی هستند که باید به آنها توجه کرد.

وی در ادامه جلب و حفظ ایرانیان خارج از کشور را مستلزم توجه به یارگیری سرویس های اطلاعاتی بیگانگان دانست و گفت: یکی از راه هایی که این سرویس ها مورد توجه قرار دادند ارتباط با مهاجران ایرانی است که ما موارد مستندی از ارتباط و برنامه ریزی دراز مدت آنها برای یارگیری از این افراد داریم.

مصلحی زمینه دیگر برای بهره برداری از ایرانیان خارج از کشور را ایجاد هسته های علمی عنوان کرد و گفت: بسیاری از سرویس های جاسوسی تحت پوشش مجموعه های علمی و پژوهشی ارتباط برقرار می کنند تا پس از چندین سال از این ارتباطات به عنوان عاملی جهت جاسوسی بهره برداری کنند. داریم مواردی را که بیش از 5 سال ارتباط با مجموعه های علمی داشتند که پس از 5 سال ماهیت اطلاعاتی خود را نمایان ساختند.

مصلحی تاکید کرد: یکی از وظایف جدی ما مراقبت از این مجموعه ها است که سرویس های اطلاعاتی برای آنها برنامه ریزی مفصلی را داشته باشد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه نگاه به ایرانیان باید فرصت محور باشد نه تهدید محور، گفت: مجموعه ایرانیان خارج از کشور اپوزوسیون نیستند و اپوزوسیونی که از ایرانیان در خارج وجود دارد بسیار محدود است ولیکن سرویس های اطلاعاتی با امکانات زیادی که برای آنها مهیا می کنند و بر این اساس پژواک صدای آنها نیز بلند به نظر می رسد.

وی با اشاره به فتنه سال گذشته گفت: اوباما در پیامی که به مجلس سنای آمریکا ارائه کرد شبکه مجازی را یکی از فرصت های این کشور عنوان کرد که در فتنه می توانست اثر بسیار موثری را داشته باشد ولی در همان گزارش قید کرده بود که به دلیل قوت در دستگاه اطلاعاتی ایران ،نمیتوانیم در شبکه مجازی موفق شویم.

وی آدرس های پستی اینترنتی را ابزاری در فتنه سال گذشته عنوان کرد که دستگاه اطلاعاتی با رصد دقیق آن توانست بسیاری از ابعاد فتنه سال گذشته را مهار کند.

مصلحی تاکید کرد: نگاه به ایرانیان خارج از کشور باید با محوریت اسلامی - ایرانی صورت بگیرد و نگاه سرمایه ای به این قشر موجب تالیف قلوب می شود.

وی با تاکید بر توجه به زبان فارسی در هویت ایرانی و اسلامی خاطر نشان کرد: برای تقویت هویت فارسی باید به نوشتن کتب فارسی توجه جدی کرد.

مصلحی همچنین احساس پیشرفت بین ایرانیان خارج از کشور را فرصتی برای جذب مهاجران ایرانی خارج از کشور عنوان کرد و گفت: در دولت نهم و دهم تمایل ایرانیان خارج از کشور برای همکاری با داخل بیشتر شده است.