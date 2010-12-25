خرید و فروش قبر با قیمت گزاف در آرامستان گرگان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرضا چراغعلی بعد از ظهر شنبه در نشست بررسی مشکلات آرامستان گرگان، با انتقاد شدید به این موضوع افزود: بر اساس مستنداتی که به دست آمد طی چند سال گذشته بالغ بر یک میلیارد تومان در این آرامستان فروش قبر شده است که تکلیف این پول باید روشن شود.

شهردار گرگان نیز گفت: خاکبرداری غیر مجاز بخشی از آرامستان با اعتراض و مخالفت شهرداری مواجه شد و در پیگیری های به عمل آمده با رای دادگاه شعبه پنجم تعطیلی موقت آن اعلام شد.

ابراهیم کریمی با اشاره به اینکه آرامستان امام زاده عبدالله گرگان دارای دو پلاک و یک بقعه ثبت شده است که پلاک اول واقع در ضلع جنوب از زمان قبل از انقلاب اسلامی به نام شهرداری ثبت شده بود و ضلع شمال امامزاده نیز برای دفن اموات اختصاص یافت که طبق قانون در اختیار شهرداری قرار گرفت.

وی با اشاره به مشکلات مدیریتی و تعیین حدود آرامستان اظهار داشت: ما به سازمان اوقاف و امور خیریه برای مذاکره رسمی در این خصوص اعلام آمادگی کردیم.

رئیس اداره منابع طبیعی گرگان از اطفای کامل حریق در جنگل های گلستان خبر داد و در خصوص دیوار سازی محدوده مقبره شهدای گمنام گفت: فنس کشی محدوده مزار شهدای گمنام توسط بنیاد حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس استان با همکاری منابع طبیعی در حال اجرا است.

وی با تاکید بر اینکه فنس کشی این محدوده به منظور نما سازی مزار شهدای گمنام صورت گرفته است، اظهار داشت: بر اساس توافق بین اداره کل منابع طبیعی استان و بنیاد حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس این محدوه طبق قانون در اختیار منابع طبیعی قرار دارد و هیچ گونه تغییراتی در این مکان بدون هماهنگی با منابع طبیعی امکان پذیر نیست.