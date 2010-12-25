به گزارش خبرگزاری مهر، داوود نورمحمدی گفت: این واحدها بخشی از هشت واحد تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران واقع در منطقه شهرری است که هر واحد آن حدود 525 هزار نفر را پوشش داده‌ است و با تکمیل این دو واحد سالانه بیش از 82 میلیون مترمکعب فاضلاب تصفیه‌ خواهد شد.

مدیر امور نظارت بر اجرای طرح‌های تصفیه و دفع فاضلاب شرکت فاضلاب تهران افزود: اعتبار این واحدها با برآورد حدود 400 میلیارد ریال از محل بودجه‌های عمرانی دولت و درآمدهای داخلی شرکت فاضلاب تامین می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر میزان پیشرفت عملیات اجرا در بخش خدمات مهندسی 98 درصد، ابنیه 70 درصد و خرید تجهیزات 52 درصد بوده است.

نورمحمدی زمان پیش‌بینی‌شده برای بهره‌برداری از واحدهای 5 و 6 را پایان شش ماه سال 90 عنوان و تصریح کرد: در حال حاضر در بخش لجن با اتمام عملیات کف و دیواره‌های هاضم‌ها، مراحل قالب‌بندی سقف این سازه‌ها در دست اجراست.