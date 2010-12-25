علم باید به ثروت عمومی تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز، حسین مروتی ظهر شنبه در آیین افتتاحیه هفته پژوهش در دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به اینکه یکی از مهمترین اقداماتی که در حوزه پژوهش باید به آن توجه شود اثربخشی پژوهش است، گفت: تجاری سازی یافته‌ های پژوهشی، افزایش ثروت جامعه و به عبارت دیگر تبدیل علم به ثروت از مهمترین مواردی هستند که باید در مورد آنها اقدامات جدی انجام شود.

وی تاکید کرد: البته در سیاستگذاریهای انجام شده در آئین ‌نامه ارتقا و برنامه پنجم، به تقاضای محوری و کاربردی شدن پژوهشها توجه جدی شده است.



سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز، پویایى علم را در گرو پژوهش عنوان کرد و گفت: بسترى که علم در آن توسعه پیدا می ‌کند، دانشگاه است و اگر در دانشگاه پژوهش نباشد علم رو به زوال مى‌ رود یا حداقل دچار افت شدید می ‌شود.



عضو شورای اداری استان خوزستان تصریح کرد: هیچ کشوری بدون پژوهش توسعه نمی ‌یابد و در همین راستا باید بیش از پیش به موضوع تحقیق و پژوهش در دانشگاه‌ ها توجه شود.



مروتی با اشاره به اینکه پژوهش به ‌عنوان یکی از اساسی ‌ترین نیازها برای نیل به پیشرفت و توسعه همه جانبه کشوراست، اظهار داشت: قدرت و استقلال کشور بر پژوهش و تولید علم استوار است.



وی تاکید کرد: زیرساخت تولید علم پژوهش است و بدون پژوهش دستیابی به قله ‌های رفیع علمی امکانپذیر نیست و این در حالی است که هیچ فعالیتی بدون پژوهش نمی ‌تواند به سرانجام برسد.



عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز نیاز امروز جامعه را به پژوهش کاربردی و کیفی دانست و بر کاربردی شدن هرچه بیشتر طرح‌ های تحقیقاتی دانشگاهی تاکید کرد.



سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز با تاکید بر جستجوی روشهای منجر به نتیجه افزود: تربیت دانشجو و دانش‌ آموختگان و تولید دانش در افزایش چاپ مقالات به تنهایی کارگشا و هدف نیست بلکه گام اساسی، مؤثر و مثبت در پژوهش توجه به مشکلات و موضوعات محیط جامعه است که پژوهشگران باید برای حل آن تلاش و تامل کنند.