"پوینده" سرپرست اداره کل میراث فرهنگی البرز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور در حکمی محمدرضا پوینده را به سمت سرپرستی اداره کل میراث فرهنگی استان البرز منصوب کرد.

پوینده، پیش از این مدیرکل دفتر توسعه گردشگری معاونت گردشگری بوده و به تازگی به عنوان سرپرست میراث فرهنگی البرز منصوب شده است.

همچنین وی از سوی علیرضا عامری سرپرست معاونت گردشگری و رئیس ستاد دائمی تسهیلات سفرهای کشور در تاریخ 21 آذرماه نیز به سمت قائم مقام ستاد دائمی تسهیلات سفرهای کشوری منصوب شده بود.

در حکم پوینده آمده است: "امید است با وقوف کامل به اهمیت حفظ، نگهداری از میراث گرانبهای فرهنگی، تاریخی، معنوی، مذهبی، طبیعی، هنرهای سنتی، صنایع‌دستی و همچنین صنعت گردشگری، علاوه بر بهره گیری از توان تخصصی صاحبنظران، اندیشمندان، کارشناسان خبره، منابع انسانی موجود و تعامل جدی با مدیریت عالی استان و سایر مسئولان استانی که از مهمترین وظایف مدیریتی است، در فضایی صمیمی و دوستانه برای تحقق اهداف متعالی سازمان گام‌ای موثری برداشته شود."

