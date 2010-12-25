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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۴۶

"پوینده" سرپرست اداره کل میراث فرهنگی البرز شد

"پوینده" سرپرست اداره کل میراث فرهنگی البرز شد

کرج - خبرگزاری مهر: "محمدرضاپوینده" به عنوان سرپرست اداره کل میراث فرهنگی البرز منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور در حکمی محمدرضا پوینده را به سمت سرپرستی اداره کل میراث فرهنگی استان البرز منصوب کرد.

پوینده، پیش از این مدیرکل دفتر توسعه گردشگری معاونت گردشگری بوده و به تازگی به عنوان سرپرست میراث فرهنگی البرز منصوب شده است.
 
همچنین وی از سوی علیرضا عامری سرپرست معاونت گردشگری و رئیس ستاد دائمی تسهیلات سفرهای کشور در تاریخ 21 آذرماه نیز به سمت قائم مقام ستاد دائمی تسهیلات سفرهای کشوری منصوب شده بود.
 
در حکم پوینده آمده است: "امید است با وقوف کامل به اهمیت حفظ، نگهداری از میراث گرانبهای فرهنگی، تاریخی، معنوی، مذهبی، طبیعی، هنرهای سنتی، صنایع‌دستی و همچنین صنعت گردشگری، علاوه بر بهره گیری از توان تخصصی صاحبنظران، اندیشمندان، کارشناسان خبره، منابع انسانی موجود و تعامل جدی با مدیریت عالی استان و سایر مسئولان استانی که از مهمترین وظایف مدیریتی است، در فضایی صمیمی و دوستانه برای تحقق اهداف متعالی سازمان گام‌ای موثری برداشته شود."
 
کد مطلب 1217146

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