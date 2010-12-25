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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۲۷

پاسخ شمقدری به درخواست جشنواره برلین

پاسخ شمقدری به درخواست جشنواره برلین

در پی درخواست مدیر جشنواره فیلم برلین برای حضور جعفر پناهی در این جشنواره معاونت سینمایی به این درخواست پاسخ داد و با توجه به وضعیت پیش آمده برای پناهی خواستار حضور دیگر سینماگران ایرانی در این رویداد شد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه مدیر کل غرب اروپا وزارت امور خارجه که به پیوست آن نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در آلمان به همراه تصویر دعوتنامه آقای Kosslick مدیر جشنواره بین المللی فیلم برلین (برلیناله ) جهت شرکت آقای جعفر پناهی در جشنواره مذکور به عنوان یکی از اعضاء هیئت داوران وجود دارد، جهت بررسی و اعلام نتیجه به معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال شد.

جواد شمقدری  در پاسخ به این درخواست اعلام داشت: با توجه به وضعیت قضائی و احکام صادره در خصوص آقای پناهی در حال حاضر چنین امکانی وجود ندارد و تا دادگاه تجدید نظر نمی توان هیچ اظهار نظر قطعی کرد. در ضمن در صورتی که مدیران جشنواره راغب هستند می توانند از حضور سینماگران خوب ایرانی همچون کیارستمی، جوزانی، بحرانی، فرهادی، مجیدی، حاتمی کیا، طالبی، صدر عاملی، راعی و شورجه به عنوان داور دعوت کنند.  

کد مطلب 1217147

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