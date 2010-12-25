پیکر شهید موسی رکابی در ساری تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، جانباز شیمیایی حاج موسی رکابی دولت آبادی، رئیس اداره شیلات منطقه ساری پس از سالها تحمل درد و رنج به خیل شهدا پیوست.

پیکر پاک این عزیز سفر کرده با حضور مردم خداجوی ساری، همرزمانش، جمعی از مسئولان استانی و کشوری، لشگری و شیلات مازندران از حسینیه عاشقان کربلا تا میدان شهدای ساری تشییع و جهت خاکسپاری به گلزار شهدای روستای دولت آباد اانتقال یافت.

وی هفته گذشته در بیمارستان شفا ساری بستری شد و پس از انجام سه مرحله عمل جراحی، ظهر جمعه با دو برادرشهیدش، شهیدان سید رضا و سید باقر رکابی محشور شد.

وی که به طور متناوب به عنوان جهادگر در جبهه های حق علیه باطل حضور داشت، مسئولیت اداره شیلات منطقه ساری، رئیس حراست شیلات استان و مسئول گزینش جهاد مازندران را عهده دار بوده است.

مراسم شام غریبان این جانباز شهید امشب در بیت ابوی شهیدان رکابی برگزار می شود.

سومین روز درگذشت مرحوم رکابی از ساعت 13 تا 16 روز دوشنبه ششم دیماه با سخنرانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران نیز برگزار و شیلات مازندران نیز مجلس ختمی را در روز سه شنبه هفتم دیماه در بابلسر تدارک دیده است.

رکابی در طول حیات خویش بسیجی وار زیست

استاندار مازندران نیز ضمن تسلیت این جانباز شهید اظهار داشت: شهادت سرباز فداکار، مومن و متعهد نظام "حاج موسی رکابی دولت آبادی"، رئیس اداره شیلات منطقه ساری که از چهره‌های ارزشمند انقلابی، مخلص و از جانبازان سرافراز هشت سال دفاع مقدس بود، مردم شهیدپرور استان مازندران وشهرستان ساری را داغدار کرد.



سید علی اکبر طاهایی افزود: شهید رکابی در طول حیات خویش بسیجی‌وار زندگی کرد تا به شهادت رسید و یقینا، خلعت و ردای شهادت زیبنده قامت رسای او بود چرا که شهادت پاداش کسانی است که همچون سالار شهیدان در دفاع از کیان وحفظ دین مبین اسلام سر از پا نشناسد.



وی افزود: اینجانب ضمن عرض تبریک و تسلیت شهادت این شهید بزرگوار به محضر ولی عصر (عج)، مقام معظم رهبری و مردم شهیدپروراستان به ویژه خانواده داغدار ایشان، از درگاه خداوند منان رحمت واسعه الهی و علو درجات برای این عزیز از دست رفته، صبر و اجر جزیل برای بازماندگان را مسئلت دارم.



خطه قهرمان پرور مازندران، 10هزار شهید در دوران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی تقدیم اسلام کرد.