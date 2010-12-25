به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی صبح شنبه در چهاردهمین جلسه ستاد استانی طرح هدفمندسازی یارانههای استان قم در سخنانی، طرح هدفمندسازی یارانهها را از اقدامات بزرگ و ماندگار دولت دهم ذکر کرد و گفت: این طرح عظیم و ضروری برجای مانده از گذشته، از سالها قبل بنا به دلایل مختلف اجرایی نشده بود.
وی ادامه داد: دولت و شخص رئیس جمهور برای اجرایی شدن این طرح مهم و ضروری، زحمات فراوانی را متحمل شده و با صرف زمان زیاد مقدمات اجرای آن فراهم شد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه در گذشته اجرای این طرح به معنای حذف یارانهها تلقی میشد، افزود: در طرح جدید به هیچ وجه حذف یارانهها در دستور کار نبوده و تنها شیوه پرداخت یارانهها اصلاح شده است.
میرتاج الدینی با اشاره به آثار طرح هدفمندی یارانهها از اصلاح روند اقتصادی کشور، افزایش بهره وری در بخشهای مختلف تولید و صنعت، اصلاح الگوی مصرف و از همه مهمتر تحقق عدالت اجتماعی به عنوان مهمترین آثار و فواید این طرح اساسی یاد کرد و افزود: امیدواریم با تداوم همکاری و همراهی شایسته مردم و مسئولان در زمینه اجرای طرح، اهداف متعالی این طرح محقق شده و آثار و برکات ارزشمند آن را در تمام بخشهای جامعه شاهد باشیم.
اجرای طرح هدفمندی یارانهها آمال و آرزوی دولتهای پیشین بود
استاندار قم نیز در این جلسه طی سخنانی با اشاره به آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانهها به عنوان نخستین گام از طرح تحول اقتصادی در کشور اظهار داشت: به لطف الهی و با اقدامات و تدابیر اندیشیده شده، طرح هدفمندسازی یارانهها با همکاری و همراهی مردم به خوبی در حال اجراست.
حجت الاسلام محمد حسین موسیپور با اشاره به اعلام نرخ جدید حاملهای انرژی گفت: گذشت یک هفته از آغاز طرح هدفمندی یارانهها، نشان داد که مردم با آمادگی کامل و درک درست از شرایط، به این عرصه ورود داشتهاند.
وی با تأکید بر لزوم تداوم واستمرار آگاهی دهی به جامعه از اهداف، ضرورت و آثار طرح هدفمندی یارانهها افزود: آشنایی بیشتر اقشار مختلف جامعه با جزییات و آثار و فواید طرح، موفقیت اجرایی طرح را تضمین خواهد کرد.
استاندار قم با بیان اینکه گذشت زمان آثار و برکات ارزشمند طرح هدفمندی یارانهها را بیشتر نمایان خواهد ساخت گفت: آمارهای رسمی ارائه شده از کاهش میزان مصرف انرژی در یک هفته اخیر، بیانگر این است که اجرای این طرح عظیم در بلند مدت آثار و دستاوردهای ارزشمندی را برای کشور به ارمغان خواهد آورد.
حجت الاسلام موسیپور اجرای طرح هدفمندی یارانهها را از آمال و آرزوهای دولتهای پیشین و تحلیلگران اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: بحمداله با همت بلند دولتهای نهم و دهم، طرح هدفمند کردن یارانهها با همراهی و همدلی مردم و بخشهای مختلف تولیدی و صنعتی در حال اجرا میباشد.
وی با اشاره به آمادگی بالای استان برای فراهم ساختن تمهیدات اجرای مطلوب طرح، گفت: با برنامه ریزیها و تدابیر اتخاذ شده و اشراف مناسب مدیران دستگاههای اجرایی و از طرفی همکاری و همراهی بسیار خوب مردم، مراحل مختلف طرح هدفمندی یارانهها در سطح استان قم به خوبی و با کمترینین حاشیه به اجرا گذاشته شده است.
قم - خبرگزاری مهر: معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اهمیت اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها، تحقق عدالت اجتماعی را مهمترین آثار و فواید اجرای این طرح عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی صبح شنبه در چهاردهمین جلسه ستاد استانی طرح هدفمندسازی یارانههای استان قم در سخنانی، طرح هدفمندسازی یارانهها را از اقدامات بزرگ و ماندگار دولت دهم ذکر کرد و گفت: این طرح عظیم و ضروری برجای مانده از گذشته، از سالها قبل بنا به دلایل مختلف اجرایی نشده بود.
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