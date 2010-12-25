  1. استانها
  2. لرستان
۴ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۲۵

دوره توجیهی آداب و مهارتهای زندگی برای معلمان لرستانی برگزار شد

دوره توجیهی آداب و مهارتهای زندگی برای معلمان لرستانی برگزار شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: با حضور مربیان درس پرورشی شهرستانها و مناطق استان در دبیرستان شبانه روزی بهشت آئین آموزش وپرورش ناحیه یک خرم آباد کلاس توجیهی آداب و مهارتهای زندگی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان ظهر شنبه در حاشیه این دوره آموزشی به خبرنگار مهر گفت: در این دورع آموزشی بیش از 60 نفر از معلمان و مربیان دروس پرورشی شهرستانها ومناطق استان حضور داشتند.

علی قربانی یادآور شد: مربیان پرورشی ناحیه یک و دو خرم آباد، الشتر، نور آباد، پلدختر، کوهدشت، چگنی، و مناطق کاکاوند، کوهنانی، طرهان، ویسیان، معمولان، رومشگان، چغلوندی و زاغه از جمله معلمان شرکت کننده در این دوره بوده اند.

وی خاطر نشان کرد: دوره توجیهی آموزشی مدرسان آداب و مهارتهای زندگی به مدت سه روز در خرم آباد برگزار می شود.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان با تشریح اهداف برگزاری این دوره، یادآور شد: افزایش کارایی وآشنایی مربیان ومعلمان دوروس پرورشی با محتوای درس آداب و مهارتهای زندگی، توانمند سازی مدرسان درس پرورشی در زمینه شیوهای نوین وفعال تدریس و کیفیت بخشی به ساعات درس پرورشی با رویکرد آداب و مهارتهای زندگی از جمله اهداف برگزاری این دوره است.

قربانی خاطر نشان کرد: این برنامه با همت گروه مشاوره تربیتی اداره کل آموزش وپرورش استان لرستان و همکاری مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک خرم آباد برگزار شده است.

کد مطلب 1217152

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها